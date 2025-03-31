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    新墨西哥再爆政治攻擊！共和黨總部遭焚毀 現場驚見這類塗鴉

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，建築物入口被破壞。（美聯社）

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，建築物入口被破壞。（美聯社）

    2025/03/31 09:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，建築物入口被破壞，牆面上更被噴上反移民及海關執法局（ICE）的塗鴉。當局目前已展開調查，此事件可能屬於政治動機的縱火案。

    綜合外媒報導，阿爾伯克基消防部門表示，週日清晨6點前接獲聖弗朗西斯科路建築物的火災報告。消防隊在5分鐘內抵達現場並成功撲滅火勢，將損害控制在入口處，但整棟建築仍受到煙霧侵害。

    新墨西哥州共和黨主席巴雷拉（Amy Barela）發表聲明，強調「感謝上天，無人在事件中受傷」，並譴責這起事件是「由仇恨與不容忍驅動的蓄意縱火」，強調該黨「不會被這種行為嚇倒」。

    據悉，破壞者在建築物側牆以紅色噴漆塗上「ICE=KKK」字樣，現場窗戶上則展示著三張川普2024年競選海報，內部亦張貼多張競選宣傳材料。此事件發生之際，正值美國移民政策爭議升溫。新墨西哥州共和黨將此事與全國範圍內日益增長的政治暴力聯繫起來，並批評「進步派領導人的沉默與默許助長了這類行為」。

    聯邦調查局（FBI）與菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）已介入調查，阿爾伯克基警方亦同步展開行動。新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）迅速譴責襲擊，表示「任何形式的政治暴力或破壞行為都不可原諒」。阿爾伯克基市長凱勒（Tim Keller）則強調，「縱火是一種暴力且懦弱的行為，絕不容許發生在我們的城市」。

    近年來，新墨西哥州共和黨總部屢次成為破壞目標，甚至曾遭遇炸彈威脅。此外，近期特斯拉經銷商也遭到類似破壞，外界認為與針對川普政府及特斯拉執行長馬斯克的不滿有關。

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，建築物入口被破壞。（美聯社）

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，建築物入口被破壞。（美聯社）

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，牆面上更被噴上反移民及海關執法局（ICE）的塗鴉。（圖翻攝自X/@BNONews）

    美國新墨西哥州共和黨總部週日清晨遭到疑似蓄意縱火攻擊，牆面上更被噴上反移民及海關執法局（ICE）的塗鴉。（圖翻攝自X/@BNONews）

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