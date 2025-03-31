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    東加王國附近7.0地震 海嘯警報解除迄無傷亡災損

    2025/03/31 04:45

    〔中央社〕太平洋島國東加王國附近發生規模7.0地震，太平洋海嘯警報中心原本針對該國發布的海嘯警報後來解除。

    美聯社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，當地時間今天凌晨這起地震震央在東加王國主要島嶼東北方約100公里處，震源深度為29公里。數小時後，同一地區又發生規模6.1地震。

    總部設在美國夏威夷州的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）於第一起地震發生後曾發布海嘯警報，表示可能出現帶來危害的海浪，後來則表示海嘯威脅不復存在。東加王國災難管理辦公室後來也解除警報。

    該辦公室主任馬卡（Mafua Maka）於震後數小時告訴紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand），沒有傷亡或建築受損通報。當地媒體報導，將於天亮之後展開進一步評估。

    當地時間凌晨1時18分發生地震後響起海嘯警報，東加廣播委員會（Tonga Broadcasting Commission）在影音直播中敦促居民往內陸遷移。首都努瓜婁發（Nuku'alofa）民眾紛紛移往內陸或高地，後來警報解除，居民才重返家園。

    位處玻里尼西亞群島中的東加王國由171個島嶼組成，人口略多於10萬人，大部分人住在主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）上。距離紐西蘭東北方1800公里的東加王國位處地震和火山活動頻繁的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上。1140331

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