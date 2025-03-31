為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    力推結束俄烏戰爭卻難突破 川普：對蒲亭非常生氣

    2025/03/31 03:54

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，對俄羅斯總統蒲亭「非常生氣、惱火」。尋求結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的華府論調上出現丕變，引人關注。

    法新社報導，國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人維爾克（Kristen Welker）表示，川普致電於她，就蒲亭（Vladimir Putin）對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）作為領導人的正當性提出質疑一事表達憤怒，儘管川普自己對此也有過質疑。

    維爾克今天在節目「會晤新聞界」（Meet The Press）引述之前與川普電話談話內容時表示，川普說：「如果俄羅斯和我無法達成停止烏克蘭殺戮的協議、如果我認為錯在俄方…我將會對從俄羅斯出口的所有石油課徵次級關稅（secondary tariff）。」

    川普告訴維爾克，蒲亭最近針對澤倫斯基公信力的表態，以及談論烏克蘭新領導層，都令他「非常生氣、惱火」。

    川普一直力推迅速結束已進行超過3年的俄烏戰爭，儘管與雙方進行磋商，華府仍無法有所突破。

    蒲亭拒絕停火30天的美、烏共同計畫，28日並建議將澤倫斯基下台納入和平協議中。

    川普告訴國家廣播公司，蒲亭知道他在生氣，但又說自己與對方「關係非常好」、「很快會消氣…如果他做正確的事」。1140331

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播