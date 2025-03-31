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    烏俄停火遙遙無期 川普：我對普廷超不爽

    美國總統川普（左）表示，他對俄羅斯總統普廷（右）「超不爽」，如果普廷不在結束烏克蘭戰爭的談判中合作，他可能會對俄國石油加徵額外關稅。（法新社檔案照）

    美國總統川普（左）表示，他對俄羅斯總統普廷（右）「超不爽」，如果普廷不在結束烏克蘭戰爭的談判中合作，他可能會對俄國石油加徵額外關稅。（法新社檔案照）

    2025/03/31 06:02

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）30日報導，美國總統川普表示，他對俄羅斯總統普廷「非常憤怒」，如果普廷不在結束烏克蘭戰爭的談判中合作，他可能會對俄國石油加徵額外關稅。法新社報導，這標誌著華府在尋求結束烏克蘭戰爭的過程中，對俄羅斯態度的重大轉變。

    NBC主持人維爾克（Kristen Welker）30日表示，川普主動致電她，表達對普廷質疑烏克蘭總統澤倫斯基未來領導地位的憤怒。當普廷開始質疑澤倫斯基的可信度，並論及烏克蘭需要更換新的領導階層時，維爾克直接引述川普在電話中的說法：「我非常生氣，超不爽（I was very angry, pissed off），因為這不是正確的方向，你明白嗎？」

    川普說，「新領導階層意味著你在很長一段時間內都無法達成協議，對吧？」

    川普說，「如果俄羅斯與我無法就停止烏克蘭流血衝突達成協議，而且如果我認為這是俄羅斯的責任—當然也可能不是—但如果我認為是俄羅斯的責任，我將對所有來自俄羅斯的石油加徵間接關稅。」

    當被問及如果普廷「做出正確的決定」，他是否願意與他對話時，川普回應：「會」他還告訴維爾克，普廷知道他很生氣，但他和普廷「關係很好」，「如果他做出正確決定，我的氣很快就會消了」。

    自上任以來，川普政府積極推動儘快結束持續3年多的烏俄戰爭，但即使與烏俄雙方進行多輪談判，仍未能取得突破。普廷拒絕由美國與烏克蘭共同提出的30天停火計畫，並要求做為和平進程的一部分，澤倫斯基應該下台。

    美俄關係在川普第二任期升溫，加上他威脅要停止對基輔的支持，使俄國在戰場上的優勢進一步擴大。烏克蘭則指責俄國拖延談判，無意真正停戰。

    烏方指控，烏國第二大城哈爾科夫29日深夜至30日凌晨，遭到俄軍至少6次攻擊，導致軍醫院內人員受傷，且有至少2名平民在住宅區喪生。俄軍30日還宣布，攻下距離烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）邊境僅約7公里的一座村莊。

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