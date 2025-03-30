籲將遭通緝港人鄭敬基帶去領賞 加拿大親共議員蔣振宇被逼退

加拿大4月28日即將舉行國會大選，尋求連任的自由黨候選人蔣振宇 （Paul Chiang，圖左） 先前公開表示，把保守黨候選人、香港前藝人鄭敬基帶到中國領事館，就可以拿到100萬港元，遭人權組織砲轟。（擷取自蔣振宇Ｘ平台）

2025/03/30 21:57

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大4月28日即將舉行國會大選，《加拿大廣播電台》報導，在安大略省約克區萬錦─於人村（Markham-Unionville）選區尋求連任的自由黨候選人蔣振宇 （Paul Chiang），一直被指立場親中共。蔣振宇今年1月公開表示，把保守黨候選人、香港前藝人鄭敬基帶到中國領事館，就可以拿到100萬港元（新台幣425.5萬元）賞金，引發外界震驚。蔣振宇於3月28日正式道歉。

加拿大《明聲報》稍早報導，蔣振宇今年1月與媒體見面時稱：「如果在座諸位能把他（鄭敬基）帶去中國駐多倫多總領館，就能拿到這百萬元的獎賞。」

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蔣振宇3月28日在X平台做出回應，他並未否認自己說過這番說話，而是直接正式道歉。他說：「我所發表的言論令人譴責，完全低估了事件的嚴重性，顯示我當時判斷力嚴重失誤，我誠懇道歉，並對自己的言論深感遺憾。」

蔣振宇是前加拿大警務人員，曾出席中國駐加拿大大使館於2025年舉辦的華人華僑春節招待會，與其他政界人士及中資機構代表一同參與活動，被加拿大政界部分人士視為立場親中共。

2024年12月24日平安夜，香港警方國安處公布通緝名單，懸紅100萬港元通緝6名海外港人，其中包括現居加拿大、並在在多倫多創辦廣東話網路電台《香港台》的前藝人鄭敬基，他被控觸犯「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力」。

鄭敬基剛獲得保守黨支持，將代表該黨出戰安大略省多倫多市唐谷北區（ Don Valley North）選區，並非與蔣振宇對陣。唐谷北區選區長期由自由黨主導，現任華裔國會議員董晗鵬（Han Dong）出生於上海，他在2021年以自由黨成員身份參選並勝出，後於2023年被指私下接觸中國外交人員，鬧出風波後離開自由黨。

多倫多市支持中國民運會（TADC）共同主席關卓中表示：「這個説法令人震驚。蔣先生公開鼓勵人們協助中國進行干涉和跨國鎮壓，他非但沒有保護加拿大人，反而背叛了他們，妄顧他們的安全。」

鄭敬基未對此事作出回應。但他在社群媒體上轉發了同屬保守黨的現任眾議員莊文浩（Michael D. Chong）的聲明，稱蔣的言論令人憤慨。莊文浩在X上寫道：「這種支持（中國政府）非法和不公正地懸賞一名加拿大公民的言論令人不安，尤其是對無數被共產黨政權盯上和騷擾的華裔加拿大人而言。」

莊文浩呼籲執政的自由黨取消蔣振宇的候選人資格，自由黨競選團隊尚未做出回應。

去年12月，當香港警方宣布對鄭敬基發出懸紅通緝令時，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）已經警告，「不會容忍香港當局在外地進行跨國鎮壓，包括對加拿大人或在加拿大境內的人進行威脅、恐嚇或脅迫」。

TADC指出，中共一直在動員加拿大選民，特別是加拿大華裔集中的選區選民，投票給對中國友好的候選人。中共幫助蔣振宇在 2021 年大選中擊敗了廣受歡迎的保守黨在任眾議員。

根據加拿大統計局2021年人口普查數據，萬錦--于人村選區是全加拿大最多種族為中國人的選區，占該區66.6%。

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