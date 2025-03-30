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    罕見！器官移植竟染狂犬病 美國密西根州爆死亡案例

    電子顯微鏡影像顯示受感染組織樣本中的狂犬病病毒（深色、呈子彈狀）。（美聯社資料照）

    電子顯微鏡影像顯示受感染組織樣本中的狂犬病病毒（深色、呈子彈狀）。（美聯社資料照）

    2025/03/30 21:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國密西根州一名居民在接受器官移植後，不幸感染狂犬病並於今年初病逝。衛生官員證實病毒源自捐贈器官，此一罕見案例再次凸顯器官捐贈篩檢面臨的嚴峻挑戰。

    據美聯社報導，密西根州衛生與公共服務部（MDHHS）發言人琳恩．蘇特芬（Lynn Sutfin）表示，該病患去年12月於俄亥俄州醫院接受移植手術，今年1月不幸過世。後續由密西根州、俄亥俄州衛生部門及美國疾病管制暨預防中心（CDC）聯合調查確認，狂犬病毒來自捐贈器官（具體器官未公布）。

    狂犬病為一種致命病毒性腦脊髓炎，主要透過受感染動物的唾液或體液傳播。初期症狀類似流感，一旦發展至幻覺、吞嚥困難等神經症狀，致死率幾乎達百分之百。CDC資料顯示，美國每年狂犬病死亡人數極少，經器官移植感染更是極端罕見，但先前亦有案例；例如2013年，便有一名腎臟移植者因此喪生。

    現行美國器官捐贈篩檢流程，包含詢問捐贈者生前精神狀態變化並進行多項病毒檢測，旨在最大化降低此類風險。蘇特芬強調，此事件對一般大眾並無威脅；曾接觸該病患的相關人員，包括醫護人員在內，均已接受風險評估，並在必要時獲得了暴露後預防性治療（post-exposure prophylaxis）。

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