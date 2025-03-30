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    美防長胞弟任五角大廈要職 引發裙帶關係疑雲

    美國國防部長赫格塞斯的胞弟菲爾．赫格塞斯（Phil Hegseth）現任國土安全部派駐五角大廈的聯絡官，同時兼任國防部長高級顧問。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯的胞弟菲爾．赫格塞斯（Phil Hegseth）現任國土安全部派駐五角大廈的聯絡官，同時兼任國防部長高級顧問。（美聯社）

    2025/03/30 20:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕五角大廈證實，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的胞弟菲爾．赫格塞斯（Phil Hegseth）現任國土安全部派駐五角大廈的聯絡官，同時兼任國防部長高級顧問。此職位具高度敏感性，使菲爾得以參與高層會議、隨同部長出訪，甚至與名人會面，引發外界對任人唯親的質疑。

    據《美國國防新聞週刊》（Defence News）報導，菲爾上任後曾與UFC冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）會面，並隨赫格塞斯前往古巴關塔那摩灣。目前，他正陪同赫格塞斯出訪印太地區，行程涵蓋夏威夷、關島、菲律賓及日本。

    國防部發言人威爾遜（Kingsley Wilson）表示，菲爾的正式職銜為「國土安全部派駐國防部聯絡官暨部長高級顧問」，負責與美國海岸防衛隊官員對接。由於邊境安全是國土安全部的職責，此次互動被視為與相關政策協調有關。

    在聯邦政府體系中，部門互派聯絡官雖屬常態，但由部長直系親屬出任高級職位極為罕見。律師事務所管理合夥人佛林斯（Michael Fallings）指出，菲爾的履歷顯示其經驗主要在媒體領域，包括創辦播客（Podcast）製作公司及在智庫負責社群媒體工作。

    菲爾並非首次為其兄工作。聯邦稅務紀錄顯示，赫格塞斯擔任非營利組織「關懷美國退伍軍人協會」執行長期間，該組織曾支付菲爾10萬8千美元擔任媒體關係工作，而該組織在赫格塞斯任內曾陷入財務困境。

    國土安全部證實菲爾的職銜，並稱此「跨部會任務」屬其職權範圍。菲爾在印太行程中持續與國土安全部執法單位「國土安全調查署」及其他跨部會夥伴會晤。

    菲爾一直是赫格塞斯的親密盟友，在其參議院任命聽證過程中幾乎全程陪同。據消息人士透露，菲爾的辦公室位於五角大廈「E環」部長辦公室走廊附近。國防部長官方Flickr帳號的照片也顯示，菲爾經常參與部長的會議，包括與麥格雷戈的會面。

    美國1967年通過的聯邦「任人唯親法」禁止政府官員雇用、晉升或推薦親屬擔任文職職位。美聯社取得的組織圖顯示，菲爾被列於赫格塞斯直屬的核心幕僚中，職稱為「國防部長高級顧問」。佛林斯表示，需進一步審查菲爾的聘用細節，才能確定是否違法，但此安排確有疑慮。

    值得注意的是，聯邦任人唯親法對總統辦公室存在部分豁免。前總統川普曾任命女婿庫許納（Jared Kushner）擔任白宮高級顧問；前總統柯林頓時期，第一夫人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）也曾領導健保改革工作小組。在前總統拜登政府中，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）的胞弟湯姆．蘇利文（Tom Sullivan）也曾擔任國務院顧問。

    菲爾（右）1月間陪同兄長赫格塞斯出席參院的任命聽證會。（美聯社）

    菲爾（右）1月間陪同兄長赫格塞斯出席參院的任命聽證會。（美聯社）

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