為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸強震…他揭KK園區僅「圍牆龜裂」 網路靠星鏈續命

    被害人傳出訊息，顯示KK詐騙園區仍「正常上班」。（民眾提供）

    被害人傳出訊息，顯示KK詐騙園區仍「正常上班」。（民眾提供）

    2025/03/30 20:59

    〔記者許國楨／台中報導〕緬甸28日發生強震，波及多個地區造成重大傷亡，鄰國泰國甚至有高樓倒塌；然而，外界關注的KK等詐騙園區並未受到影響，由於僅部分「圍牆龜裂」，重要的網路運作如常，目前詐騙活動持續。導致俗稱「豬仔」的被害人，原以為地震能帶來脫逃契機，卻再度失望。

    近年來，緬甸KK、泰昌、交克到恆生等詐騙園區，因涉及跨國詐騙、人口販運等非法行為而受到國際關注，各個園區內關押大量來自各國的豬仔，或是因不願配合及產值低被轉賣的受害者，他們多數是在求職陷阱中受騙，抵達後即被強迫從事網路詐騙。

    部分受害者曾嘗試逃脫，但因園區內部管理嚴密、四周均有受僱詐騙集團的荷槍實彈武裝人員巡邏，成功機會極低，另有受害者因拒絕從事詐騙工作，多次被轉賣至不同詐騙集團，但因為年齡較大、打字速度不符需求，且堅持不肯從事詐騙，最終成為「難以轉賣的貨品」，被棄置在「兵站待賣區」等待下個買主。

    根據今天遭囚禁者傳出的訊息，KK等園區內雖然有輕微震動，但僅部分辦公樓圍牆龜裂，沒有倒塌，沒有造成任何實質嚴重損害，詐騙集團的監管與控制依舊嚴密，其他園區也沒有傳出任何狀況，有零星個案中國籍豬仔趁機逃跑，據了解已很快被找回關進小黑屋。

    至於園區內電力必須靠石油發電，水的話，階段性供水，有些許影響，但網路現在都用國外向園區提供的星鏈網，網路完全就沒有影響，也就是說，整個詐騙運作可用「正常上班」形容。部分受害者坦言，曾寄望地震能夠破壞園區設施，提供逃亡機會，但結果讓人絕望，這場天災截至目前並未改變處境，反而加深了無助感。

    緬甸詐騙園區內隨處可見武裝軍人。（民眾提供）

    緬甸詐騙園區內隨處可見武裝軍人。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播