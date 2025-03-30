緬甸強震…他揭KK園區僅「圍牆龜裂」 網路靠星鏈續命

被害人傳出訊息，顯示KK詐騙園區仍「正常上班」。（民眾提供）

2025/03/30 20:59

〔記者許國楨／台中報導〕緬甸28日發生強震，波及多個地區造成重大傷亡，鄰國泰國甚至有高樓倒塌；然而，外界關注的KK等詐騙園區並未受到影響，由於僅部分「圍牆龜裂」，重要的網路運作如常，目前詐騙活動持續。導致俗稱「豬仔」的被害人，原以為地震能帶來脫逃契機，卻再度失望。

近年來，緬甸KK、泰昌、交克到恆生等詐騙園區，因涉及跨國詐騙、人口販運等非法行為而受到國際關注，各個園區內關押大量來自各國的豬仔，或是因不願配合及產值低被轉賣的受害者，他們多數是在求職陷阱中受騙，抵達後即被強迫從事網路詐騙。

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部分受害者曾嘗試逃脫，但因園區內部管理嚴密、四周均有受僱詐騙集團的荷槍實彈武裝人員巡邏，成功機會極低，另有受害者因拒絕從事詐騙工作，多次被轉賣至不同詐騙集團，但因為年齡較大、打字速度不符需求，且堅持不肯從事詐騙，最終成為「難以轉賣的貨品」，被棄置在「兵站待賣區」等待下個買主。

根據今天遭囚禁者傳出的訊息，KK等園區內雖然有輕微震動，但僅部分辦公樓圍牆龜裂，沒有倒塌，沒有造成任何實質嚴重損害，詐騙集團的監管與控制依舊嚴密，其他園區也沒有傳出任何狀況，有零星個案中國籍豬仔趁機逃跑，據了解已很快被找回關進小黑屋。

至於園區內電力必須靠石油發電，水的話，階段性供水，有些許影響，但網路現在都用國外向園區提供的星鏈網，網路完全就沒有影響，也就是說，整個詐騙運作可用「正常上班」形容。部分受害者坦言，曾寄望地震能夠破壞園區設施，提供逃亡機會，但結果讓人絕望，這場天災截至目前並未改變處境，反而加深了無助感。

緬甸詐騙園區內隨處可見武裝軍人。（民眾提供）

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