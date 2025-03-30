赫格塞斯控中國具侵略性 美將確保台海嚇阻力

中谷元和赫格塞斯30日一同閱兵。（法新社）

2025/03/30 18:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯亞洲行30日來到日本，且談話延續日前造訪關島、菲律賓等地的基調，強調美國正視中國對印度－太平洋地區的侵略性和脅迫性，同時重申日本是該地區和平與安全的基石，美國也將致力在台海等印太地區維持強有力、準備就緒、可信的嚇阻力。

赫格塞斯與日本防衛大臣中谷元會面表示，美日擁有共同的戰士精神，這定義了美軍和日本自衛隊，「日本是我們阻止中國共產黨軍事侵略不可或缺的合作夥伴，包括對台海的侵略」。

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他指稱中國具有侵略性和脅迫性，而日本是印太地區和平與安全的基石，美國總統川普政府將繼續與主要的亞洲盟友密切合作，「致力在印太地區維持強有力、準備就緒、可信的嚇阻力，包括台海兩岸」。

外界質疑，川普的「美國優先」方針可能意味美方的印太安全承諾將被削弱，但赫格塞斯強調，這種真空狀態是由上屆美國政府創造，讓人以為美國並不強大，也不準備阻止衝突發生，「此時此刻，我們與盟友的工作就是重新建立嚇阻力，在美國領導下，重新透過實力實現和平」。

他表示，華府將建立一個強大同盟，使嚇阻的事實和認知皆千真萬確且綿延不止，如此中共就不會採取某些侵略行動。

赫格塞斯也澄清，川普總統將美國擺在首位，並不意味美國將孤軍作戰；他推崇美日同盟具有非凡力量，「面對中共的侵略和脅迫行動，美國和日本堅定站在一起」。

針對川普一再要求盟友提高國防開支，赫格塞斯表示未與中谷元談論具體數字，僅稱相信日本將對所需的能力做出正確的決定，以確保雙方並肩作戰，「他們一直是模範盟友，我們毫不懷疑這種情況將會繼續下去，但我們也都認知到各方都需要做得更多」。

中谷元則告訴赫格塞斯，國防開支應「依據日本自己的判斷和責任來實施」，同時強調日本一直努力大幅加強防禦能力，美方也表示理解。

此外，中谷元提到，兩國同意加快共同生產「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）飛彈的計畫，並考慮合作生產「標準六型」（SM-6）防空飛彈，以幫助緩解彈藥短缺問題。

赫格塞斯表示，他也要求日方允許美軍擴大部署在具有戰略意義的日本南西諸島（西南群島），這些島嶼位於主權爭議的東海邊緣，且靠近台灣。

赫格塞斯此次出訪亞洲，與先前出訪歐洲的態度形成鮮明對比。他斥責歐洲盟友過度依賴美國防禦，警告他們不應假設美國會永遠待在歐洲，但他在訪問菲國、日本時表示，美國決心優先考量及轉向印太地區，且美國捍衛自身在該地區的利益不容置疑。

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