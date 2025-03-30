為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本輕型飛機降落前墜入森林 機上4人奇蹟生還

    日本長崎縣一架載有4人的輕型飛機在降落降落過程中突發意外，導致飛機偏離航道，直接墜入機場南側的森林，，機上4人奇蹟似地毫髮無傷，且送醫時都還有意識。（圖擷取自「NCC長崎文化放送」YouTube）

    日本長崎縣一架載有4人的輕型飛機在降落降落過程中突發意外，導致飛機偏離航道，直接墜入機場南側的森林，，機上4人奇蹟似地毫髮無傷，且送醫時都還有意識。（圖擷取自「NCC長崎文化放送」YouTube）

    2025/03/30 18:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣今（30）日中午發生一起墜機事故，一架載有4人的輕型飛機從佐賀機場起飛，原先預計降落在新上五島町的上五島機場，卻在降落過程中突發意外，導致飛機偏離航道，直接墜入機場南側的森林。當地警消透露，機上4人奇蹟似地毫髮無傷，且送醫時都還有意識。

    綜合日媒報導，這起墜機意外發生在今日中午12點左右，位在長崎縣新上五島町的上五島機場，其管理室人員向警消通報，指出有一架輕型飛機上午從佐賀機場起飛，原本預計在上五島機場降落，卻在期間疑似發生意外，整架飛機墜落到機場附近的森林中。根據警方調查，墜落的事故機是私人持有的輕型飛機。

    報導指出，當時機上共有4人，包括一名50多歲的男性機師，所幸全員平安脫險，且奇蹟似地毫髮無傷。目前警方正在進一步調查確切事故原因，以釐清墜機的詳細經過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播