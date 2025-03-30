日本輕型飛機降落前墜入森林 機上4人奇蹟生還

日本長崎縣一架載有4人的輕型飛機在降落降落過程中突發意外，導致飛機偏離航道，直接墜入機場南側的森林，，機上4人奇蹟似地毫髮無傷，且送醫時都還有意識。（圖擷取自「NCC長崎文化放送」YouTube）

2025/03/30 18:11

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本長崎縣今（30）日中午發生一起墜機事故，一架載有4人的輕型飛機從佐賀機場起飛，原先預計降落在新上五島町的上五島機場，卻在降落過程中突發意外，導致飛機偏離航道，直接墜入機場南側的森林。當地警消透露，機上4人奇蹟似地毫髮無傷，且送醫時都還有意識。

綜合日媒報導，這起墜機意外發生在今日中午12點左右，位在長崎縣新上五島町的上五島機場，其管理室人員向警消通報，指出有一架輕型飛機上午從佐賀機場起飛，原本預計在上五島機場降落，卻在期間疑似發生意外，整架飛機墜落到機場附近的森林中。根據警方調查，墜落的事故機是私人持有的輕型飛機。

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報導指出，當時機上共有4人，包括一名50多歲的男性機師，所幸全員平安脫險，且奇蹟似地毫髮無傷。目前警方正在進一步調查確切事故原因，以釐清墜機的詳細經過。

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