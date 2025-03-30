緬甸強震後雲南天空出現「血紅太陽」 詭譎異象被中國網友瘋傳

雲南省在28日傍晚，當地許多民眾發現一顆妖豔異常的「血紅太陽」高掛天空，嚇得眾人驚呼天有異象，詭異畫面被上傳到網上，也被大批中國網友瘋傳。（圖擷取自中國微博）

2025/03/30 17:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日中午發生規模7.7淺層強震，造成當地傷亡慘重，就連鄰近的泰國曼谷、中國雲南省，也感受到強烈震動，部分地區也受到影響。值得關注的是，雲南省在28日傍晚，當地許多民眾發現一顆妖豔異常的「血紅太陽」高掛天空，嚇得眾人驚呼天有異象，詭異畫面被上傳到網上，也被大批中國網友瘋傳。

綜合中媒報導，位在緬甸北方的中國雲南省，在28日中午發生緬甸強震後，當地傍晚出現異象，只見一顆血紅色的太陽高掛天空，且此現象持續約半小時。由於當地極少出現這種現象，讓不少目睹民眾嚇壞表示，「這是什麼太陽？不得了了，第一次見！」，相關畫面被人拍成照片與影片後，在中國各大社群平台被瘋傳，掀起大批網友議論。

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有不少中國網友擔憂，這幅「天變異象」是末日預兆，認為是老天爺在示警，或是地震引起的；也有中國網友痛斥，中共建國後不許成精、不許怪力亂神，認為「血紅太陽」純屬巧合。另有網友表示，「天下必有不平事」、「日落不都長這樣嗎？莫內也畫過啊」、「深圳前幾天不是也有特別紅的太陽？」

針對「血紅太陽」出現原因，中科院雲南天文台專家分析，可能是大氣散射與折射效應導致。專家進一步補充，當天中午因為發生緬甸強震，導致雲南上空聚集較多的塵埃等顆粒，再加上光線的折射效應，穿透力強的紅光澤傳達到地面，使太陽呈現紅色，同時專家也向民眾表示可以不太擔憂，因為過去其他國家也曾出現類似的紀錄

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