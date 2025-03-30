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    曾因基因編輯嬰兒入獄 中國科學家賀建奎傳捲土重來

    中國科學家賀建奎因「基因編輯嬰兒」事件而入獄3年，出獄後又計劃進行人體基因編輯實驗。（歐新社資料照）

    中國科學家賀建奎因「基因編輯嬰兒」事件而入獄3年，出獄後又計劃進行人體基因編輯實驗。（歐新社資料照）

    2025/03/30 23:01

    〔中央社〕據曾因「基因編輯嬰兒」事件而入獄3年的中國科學家賀建奎，據報再次計劃進行人體基因編輯實驗，目標是「為後代預防阿茲海默症」。

    在公眾視野消失多時的賀建奎近日頻頻在社群媒體X發聲。繼3月13日宣布將在兩年內開始研究「清除阿茲海默症」的計畫後，他在28日再發文稱，將在南非進行人體胚胎基因編輯。

    據華爾街日報（WSJ）近日發自北京的報導，賀建奎表示，他的新研究目標是模擬一種主要在冰島人口中發現的基因突變，這種突變能產生一種可預防阿茲海默症的蛋白質。

    賀建奎稱，由於中國官方不給他換發護照，他無法出國，但他希望能派兩名中國同事前往美國，為新計畫進行動物實驗，再去南非展開人體實驗。

    賀建奎2018年宣布一對基因編輯雙胞胎女嬰誕生，兩名女嬰能天然抵抗愛滋病病毒。消息震驚世界，並引發倫理道德和科研誠信的討論。他於2019年因非法行醫罪被判入獄3年。

    賀建奎出獄後曾試圖重振旗鼓，但學術口碑不佳，申請香港「高端人才通行證計畫」受阻，讓他的復出計畫受挫。

    3月以來，賀建奎在社交平台異常高調，除宣布將再次進行人體基因編輯實驗，也發表「倫理阻礙科學創新和進步」等爭議性言論。

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