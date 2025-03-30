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    辛苦了！泰國強震搜救犬挺進災區「徹夜搶救」 累癱躺瓦礫堆休息

    搜救犬與領犬員為了把握最佳救援時間，累了只能直接躺在一旁的瓦礫堆稍微休息，讓許多網友們看了既感動又相當不捨。（圖擷取「K9 USAR THAILAND」臉書粉專）

    搜救犬與領犬員為了把握最佳救援時間，累了只能直接躺在一旁的瓦礫堆稍微休息，讓許多網友們看了既感動又相當不捨。（圖擷取「K9 USAR THAILAND」臉書粉專）

    2025/03/30 16:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，劇烈搖晃導致鄰近泰國多棟建築受損，其中一棟位於曼谷、由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓，在地震瞬間轟然倒塌，造成死傷慘重，逾百人失蹤。目前當地搜救犬隊把握黃金72小時，不斷在斷垣殘壁穿梭尋找受困民眾，英勇表現令人動容。

    綜合外媒報導，泰國搜救犬隊「K9 USAR THAILAND」在28日緬甸地震發生後，立即調度搜救人員與搜救犬，前往因強震徹底倒塌、正在興建中的國家審計署新辦公大樓。泰媒指出，該建築由中國國企「中鐵十局」承建，造價高達21.3億泰銖（約新台幣20.8億元），已知造成6死、22傷、101人失蹤。

    救援人員到場後，檢測到這棟倒塌大樓的下方少還有15名受困者活著，他們被埋在廢墟下面約5至10公尺，然而由於大樓是鬆餅式倒塌（collapsed like a pancake，各樓層垂直向下坍塌疊在一起），為避免受困者再次遇險，暫時無法使用重機具來救援，目前由數隻搜救犬通宵輪番上陣，希望把握最佳救援時間，盡可能爭取拯救更多生命。

    報導指出，其中一隻叫做Nari的搜救犬，先是成功發現一隻受困的貓咪，不久後又找到一名受困者的所在位置。另一隻受過搜尋無生命跡象罹難者專業訓練、名為「辛巴」的黃金獵犬，則是協助眾人找尋罹難者的位置，領犬員表示在得知罹難者可能所在方位後，接下來就需要等待重型機具進一步協助開挖。

    由於搜救犬們在尖銳危險環境中穿梭，讓不少網友留言質疑這會導致搜救犬的腳受傷，領犬員為此公開解釋，搜救犬並非每個救援任務都適合穿鞋，有時穿鞋可能會讓搜救犬的活動受限、增加危險，「作為領犬員，我們也需要判斷這次的場域適不適合穿鞋」，但他們會更加留意搜救犬的腳，時刻檢查看是否有被玻璃或尖銳的物品劃傷。

    此外，搜救犬與領犬員為了把握最佳救援時間，累了只能直接躺在一旁的瓦礫堆稍微休息，讓許多網友們看了既感動又相當不捨。

    目前泰國搜救犬隊把握黃金72小時，不斷在斷垣殘壁穿梭尋找受困民眾，英勇表現令人動容。（圖擷取「K9 USAR THAILAND」臉書粉專）

    目前泰國搜救犬隊把握黃金72小時，不斷在斷垣殘壁穿梭尋找受困民眾，英勇表現令人動容。（圖擷取「K9 USAR THAILAND」臉書粉專）

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