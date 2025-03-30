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    澳洲偏遠小鎮唯一醫師要離職了！開出年薪1420萬、免費住宿招人

    澳洲昆士蘭州偏遠小鎮茱莉亞溪唯一醫師即將離職，當地開出年薪68萬澳元、免費租屋等條件招人。圖為茱莉亞溪提供給醫生的住處。（美聯社）

    澳洲昆士蘭州偏遠小鎮茱莉亞溪唯一醫師即將離職，當地開出年薪68萬澳元、免費租屋等條件招人。圖為茱莉亞溪提供給醫生的住處。（美聯社）

    2025/03/30 14:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州偏遠小鎮茱莉亞溪（Julia Creek）的唯一醫師洛斯（Adam Louws），由於合約將於5月到期，當地開出年薪68萬澳元（約新台幣1420萬元）、免費租屋和提供車輛等誘人條件招募新的醫生，這個薪水是布里斯本家庭醫師的2倍左右。

    據《美聯社》報導，茱莉亞溪居民約有500人，開車去最近的大城市湯斯維爾（Townsville）要7個小時、去昆士蘭州首府布里斯本要17個小時，而且當地天氣炎熱、昆蟲眾多，不過小鎮並非與世隔絕，還是有寬頻網路可以用。

    茱莉亞溪於2022年接開出年薪50萬澳元（約新台幣1043萬元）招聘醫師，一時之間成為全國頭條新聞。洛斯說，他當時是收到岳母傳來的連結，點開後腦海裡第一個念頭是「茱莉亞溪在哪？」

    來自布里斯本的洛斯從維基百科上搜尋這個小鎮後，決定帶著妻子和4個小孩來到當地行醫，在此之前，茱莉亞溪已經有15年沒有固定醫生了，民眾若想去最近的醫院看病要開車3個小時。

    洛斯說，來到鎮上半年後，他能叫出90％居民的名字，當地就像是60多年前的社會那樣純樸，而且每個人都認識彼此。洛斯透露，在茱莉亞溪行醫讓他學習到更多醫療知識，以前在大城市裡他經常會把病人轉診給其他醫生，但在這裡必須自己處理。

    在洛斯到來前，不少醫界專家認為年薪50萬澳元還不足以彌補小鎮醫生的工作量，但洛斯認為薪水相當夠用，由於他想念老家，打算合約結束後回到布里斯本。

    對於離開小鎮一事，洛斯坦言自己感到相當可惜，因為這裡可以享受到緩慢的生活步調並精進醫療能力。

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