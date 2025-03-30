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    被強震歪成「比薩斜塔」？ 泰國曼谷最高樓酒店緊急發聲澄清

    泰媒指出，首都曼谷第一高樓白玉天空酒店（Baiyoke Sky，又譯彩虹雲霄酒店）建築被震歪傾斜，但被酒店業主與負責人家屬緊急出面闢謠澄清。（圖擷取自「Baiyoke Sky」臉書粉專）

    泰媒指出，首都曼谷第一高樓白玉天空酒店（Baiyoke Sky，又譯彩虹雲霄酒店）建築被震歪傾斜，但被酒店業主與負責人家屬緊急出面闢謠澄清。（圖擷取自「Baiyoke Sky」臉書粉專）

    2025/03/30 14:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7淺層強震，造成當地災情慘重，鄰近的泰國同樣受災，多棟高樓因劇烈搖晃受損，甚至出現中企承建中的辦公大樓整個倒塌的慘況。強震後泰媒指出，首都曼谷第一高樓白玉天空酒店（Baiyoke Sky，又譯彩虹雲霄酒店）建築被震歪傾斜，但被酒店業主與負責人家屬緊急出面闢謠澄清。

    綜合外媒報導，泰國曼谷最高樓、當地標誌性建築的白玉天空酒店，其1號樓及2號樓（Baiyoke Tower 1 & 2）在28日地震發生期間出現明顯的搖晃，當局隨即啟動緊急機制，要求附近居民疏散，並暫時遠離建築。另外，白玉天空酒店事後被當地媒體拍到，其建築出現裂痕，甚至傾斜像義大利知名地標「比薩斜塔」，疑似有倒塌可能。

    對於各界的擔憂，白玉天空酒店業者當天下午立即在臉書發布聲明，透露經過工作人員徹底檢查，他們向顧客和大眾保證大樓的安全狀況依然良好，就連作為整棟建築最脆弱的部分「大樓玻璃幕牆」也沒有出現結構損壞或裂縫，並強調這棟建築物具備精巧的防震設計，能使大樓於地震發生時，在可控的狀態下彎曲或搖晃，從而防止重大的破壞。

    另外，白玉天空酒店業者的兒子昨（29）日也主動發文闢謠，「今天陽光很強烈，8點15分我在81樓喝咖啡。昨天地震時，有人發消息問我在哪，還說不要去白玉大樓。哎呀，不讓我回家，那我要去哪？我家很堅固，我爸蓋了一棟房子很堅固的大樓！」，同時他也向媒體呼籲，請在發布任何報導內容之前，先檢查一下真實性，以免嚇壞民眾。

    據悉，白玉天空酒店於1997年完工，總共有88層樓、總高度達324.8公尺，目前仍是泰國樓層最高的酒店，吸引許多遊客慕名入住。另外，白玉天空酒店過去曾發文表示，酒店建築結構非常堅固，至少可以抵禦規模7.5左右的地震。

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