被強震歪成「比薩斜塔」？ 泰國曼谷最高樓酒店緊急發聲澄清

2025/03/30 14:34

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7淺層強震,造成當地災情慘重,鄰近的泰國同樣受災,多棟高樓因劇烈搖晃受損,甚至出現中企承建中的辦公大樓整個倒塌的慘況。強震後泰媒指出,首都曼谷第一高樓白玉天空酒店(Baiyoke Sky,又譯彩虹雲霄酒店)建築被震歪傾斜,但被酒店業主與負責人家屬緊急出面闢謠澄清。

綜合外媒報導,泰國曼谷最高樓、當地標誌性建築的白玉天空酒店,其1號樓及2號樓(Baiyoke Tower 1 & 2)在28日地震發生期間出現明顯的搖晃,當局隨即啟動緊急機制,要求附近居民疏散,並暫時遠離建築。另外,白玉天空酒店事後被當地媒體拍到,其建築出現裂痕,甚至傾斜像義大利知名地標「比薩斜塔」,疑似有倒塌可能。

對於各界的擔憂,白玉天空酒店業者當天下午立即在臉書發布聲明,透露經過工作人員徹底檢查,他們向顧客和大眾保證大樓的安全狀況依然良好,就連作為整棟建築最脆弱的部分「大樓玻璃幕牆」也沒有出現結構損壞或裂縫,並強調這棟建築物具備精巧的防震設計,能使大樓於地震發生時,在可控的狀態下彎曲或搖晃,從而防止重大的破壞。

另外,白玉天空酒店業者的兒子昨(29)日也主動發文闢謠,「今天陽光很強烈,8點15分我在81樓喝咖啡。昨天地震時,有人發消息問我在哪,還說不要去白玉大樓。哎呀,不讓我回家,那我要去哪?我家很堅固,我爸蓋了一棟房子很堅固的大樓!」,同時他也向媒體呼籲,請在發布任何報導內容之前,先檢查一下真實性,以免嚇壞民眾。

據悉,白玉天空酒店於1997年完工,總共有88層樓、總高度達324.8公尺,目前仍是泰國樓層最高的酒店,吸引許多遊客慕名入住。另外,白玉天空酒店過去曾發文表示,酒店建築結構非常堅固,至少可以抵禦規模7.5左右的地震。

The Baiyoke Tower is the strongest tower in Thailand and the structure of the building do support the earthquake up to 7.5 Richter.