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    慘！美國媽媽帶小孩走斑馬線被撞3死1命危 肇事女司機駕照已吊銷

    美國奧迪女司機在駕照吊銷後仍開車外出，撞上走在斑馬線上的一家4人，導致3死1命危。（圖擷自@LaszloRealtor「X」帳號）

    美國奧迪女司機在駕照吊銷後仍開車外出，撞上走在斑馬線上的一家4人，導致3死1命危。（圖擷自@LaszloRealtor「X」帳號）

    2025/03/30 11:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！美國紐約1名媽媽29日下午1時許帶著3個小孩走斑馬線過馬路，孰料卻遭奧迪轎車撞上，導致媽媽和2名女童喪命、1名男童命危，肇事的32歲女司機亞里米（Miriam Yarimi）先前已被吊銷駕照仍開車上路。

    《福斯新聞》報導，紐約警察局長蒂施（Jessica Tisch）表示，這起事故發生在米德伍德（Midwood）街區，肇事的奧迪先撞到了1輛豐田Camry，又撞飛斑馬線上的一家4人，分別為35歲媽媽、6歲、8歲女童和4歲男童。

    蒂施透露，這家人送往醫院搶救後，母親和2個女兒都傷重不治，男童情況相當危急。至於被撞到的豐田Camry則有叫車平台62歲司機和另外的一家4口，都送醫治療且沒有大礙。

    蒂施說，消防員從翻覆的奧迪車內救出了女駕駛亞里米，她被送往紐約大學朗格尼醫學中心，目前狀況穩定。蒂施指出，亞里米的駕照已被吊銷，當局將進行酒測並調查她當時是否闖紅燈，車速過快可能也是原因之一。

    受害者家屬情緒崩潰。（圖擷自@MarioNawfal「X」帳號）

    受害者家屬情緒崩潰。（圖擷自@MarioNawfal「X」帳號）

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