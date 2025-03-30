為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈瑪斯：同意調解方所提加薩停火協議 盼以色列支持

    2025/03/30 04:45

    〔中央社〕哈瑪斯的1名高階官員今天表示，該組織已同意調解方所提出的新版加薩停火提議，並敦促以色列支持該提議。

    法新社報導，哈雅（Khalil al-Haya）在開齋節（Eid al-Fitr）當日透過電視演說表示：「2天之前，我們收到負責調解的兄弟之邦埃及和卡達的提議，我們已積極處理並同意提議。我們希望占領者（以色列）不會加以阻撓。」

    另名哈瑪斯高階官員奈姆（Bassem Naim）昨天表示，隨著以色列持續在加薩走廊進行密集軍事行動，該組織與調解方之間針對停火協議的談判獲得更多動力。

    與哈瑪斯關係密切的巴勒斯坦消息人士告訴法新社，哈瑪斯自27日晚間開始與埃及和卡達調解代表進行談判，以利恢復停火並釋放人質。

    脆弱的停火協議曾為加薩帶來數週的相對平靜，但隨著以色列於3月18日恢復對加薩的轟炸行動，停火協議也隨之終結。

    在杜哈會談開始的前一天，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言，如果哈瑪斯不釋放剩餘的以國人質，將占領加薩部分地區；哈瑪斯則警告，若以軍不停止轟炸巴勒斯坦領土，人質將「裝在棺材裡」返回以國。1140330

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播