美副總統范斯訪格陵蘭砲火全開 丹麥回擊：這是跟盟友交談態度？

2025/03/29 20:05

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國副總統范斯(JD Vance)今(29)日訪問丹麥自治領格陵蘭島,在當地美軍基地發表演說時大肆批評丹麥,引起丹麥政府不滿。丹麥外交大臣拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)發文回應,范斯不該用這種語調對待盟國。

《法新社》報導,范斯在美軍皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)的記者會上說:「我們給丹麥的訊息非常簡單:你們沒有為了格陵蘭人民做好該做的事。」

范斯接著批評:「你們對格陵蘭人民的投資不足,對這片美妙壯麗大陸的安全建設,你們的投資也不足。」

丹麥外交大臣拉斯穆森在X平台發文回應范斯的批評,他在影片中說:「我們對批評持開放態度,但我真的要誠實說,我們不欣賞這種表達出來的語氣。這不是你跟親密盟友交談的態度,而我仍然認為丹麥與美國是親密盟友。」

丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)也發表聲明回擊范斯,她提到丹麥過去曾派兵在伊拉克與阿富汗與美國並肩作戰,「許多年來,我們在非常困難的情況下與美國人站在一起。副總統對於丹麥的論述並不精確。」

Dear American friends.



We agree that status quo in the Artcic is not an option.



So let’s talk about how we can fix it - together.



Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi