美副總統范斯訪格陵蘭砲火全開 丹麥回擊：這是跟盟友交談態度？

美國副總統范斯在格陵蘭島美軍基地發表演說時，砲火全開批評丹麥。（美聯社）

2025/03/29 20:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統范斯（JD Vance）今（29）日訪問丹麥自治領格陵蘭島，在當地美軍基地發表演說時大肆批評丹麥，引起丹麥政府不滿。丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）發文回應，范斯不該用這種語調對待盟國。

《法新社》報導，范斯在美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）的記者會上說：「我們給丹麥的訊息非常簡單：你們沒有為了格陵蘭人民做好該做的事。」

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范斯接著批評：「你們對格陵蘭人民的投資不足，對這片美妙壯麗大陸的安全建設，你們的投資也不足。」

丹麥外交大臣拉斯穆森在X平台發文回應范斯的批評，他在影片中說：「我們對批評持開放態度，但我真的要誠實說，我們不欣賞這種表達出來的語氣。這不是你跟親密盟友交談的態度，而我仍然認為丹麥與美國是親密盟友。」

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也發表聲明回擊范斯，她提到丹麥過去曾派兵在伊拉克與阿富汗與美國並肩作戰，「許多年來，我們在非常困難的情況下與美國人站在一起。副總統對於丹麥的論述並不精確。」

Dear American friends.



We agree that status quo in the Artcic is not an option.



So let’s talk about how we can fix it - together.



Lars Løkke Rasmussen

Danish Foreign Minister pic.twitter.com/vQrcUP7cwi — Lars Løkke Rasmussen （@larsloekke） March 28, 2025

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