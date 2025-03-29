JR東日本職員偷拍女廁多次 受害者痛斥公司隱瞞未公開

JR東日本職員去年在浦和車站女廁偷拍被捕，事後供稱自己3年來累計偷拍40多次，受害者如今指控JR東壓下消息。日本車站示意圖。（路透）

2025/03/29 15:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕JR東日本37歲男職員，去年8月在埼玉縣埼玉市浦和車站女廁偷拍被捕，事後供稱自己3年來累計偷拍40多次，並且以公司女廁為主，不過，這起案件遲遲沒有曝光，受害者如今指稱是因JR東日本壓下消息。

據《產經新聞》報導，JR東日本職員去年被捕後，埼玉縣警方在他手機內除了發現公廁偷拍影片外，還找到嫌犯在上班地點、東京千代田區神田綜合事務所洗手間偷拍女同事的大量片段。

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埼玉地檢最後辨識出他從2023年7月至2024年4月拍攝女同事9次，並且有外流的可能，因此改以更重的罪嫌偵辦。據了解，這些受害的女職員曾多次要求JR東日本公開此事，但遭到公司拒絕。

在偷拍案發生後，JR東日本將神田綜合事務所的女廁加裝密碼鎖、入口處安裝監視器、擋住隔間的縫隙。針對隱瞞案件一事，JR東日本指稱公司是擔憂妨礙到警方辦案，才沒有對外說明情況，之後會徹底進行職員教育，避免類似的狀況再度出現。

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