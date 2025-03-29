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    商場遇強震泰國人亂竄！她吼「我是台灣人」 全場聽話

    緬甸昨日爆發規模8.2強震，威力強大影響到鄰近的泰國，讓少遇地震的泰國人受到驚嚇，驚慌失措聚集在街頭。（路透）

    緬甸昨日爆發規模8.2強震，威力強大影響到鄰近的泰國，讓少遇地震的泰國人受到驚嚇，驚慌失措聚集在街頭。（路透）

    2025/03/29 12:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸昨日發生強震，威力強大影響到鄰近的泰國，讓少遇地震的泰國人受到驚嚇。一名女網友表示，昨天在曼谷商場用餐時遇到強震，周圍泰國人嚇得亂竄，她急吼「不要跑！找掩護的牆壁！」身邊的朋友則喊「我們是台灣人！」瞬間大家就乖乖在原地找掩護。

    一名女網友昨日在「Threads」發文，表示強震發生當下，她跟朋友們正在曼谷「central world」6樓美食街用餐，當時地震震度大，周遭泰國人都飛奔跑出去，就他們一桌台灣人坐在位置上，先確認座位在牆邊，保護頭部，然後用破英文的大聲呼籲，「不要跑！找掩護的牆壁！」

    發文網友說，本來旁邊一桌的香港人也想跑，但聽到她朋友用英文大聲吼「我們是台灣人！」瞬間她們就安安靜靜乖乖照做，待在原地找掩護。最後，她也忍不住表示：「果然台灣=地震專家」。

    貼文PO出後引發網友熱議。有網友認為，泰國少有地震，建築物幾乎沒防震，認為台灣能夠找掩護，但質疑「泰國可以嗎？」；但也有網友認為，當時女網友人在6樓，根本不可能跑得掉，因此在原地找掩護的做法是對的。

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