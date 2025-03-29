川普宣布協助緬甸救災 前官員砲轟：援外體系已被搞垮

針對緬甸震災，美國總統川普（見圖）雖宣布會協助救災，但有援外機構、美國國際開發總署（USAID）的前官員直言，這個體系已經被川普搞垮到「搖搖欲墜」。（彭博）

2025/03/29 12:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸昨日發生強震，鄰近國家也感受到劇烈搖晃，並陸續傳出嚴重災情。美國總統川普雖宣布會協助救災，但有援外機構、美國國際開發總署（USAID）的前官員直言，這個體系已經被川普搞垮到「搖搖欲墜」。

針對緬甸遭強震侵襲並傳出災情，川普於週五宣布，美國將協助災情救援，並透露已向民眾發出警報。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也表示，美國政府將根據該地區的援助請求和報告來制定應對措施。

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布魯斯也稱，USAID一直擁有一支災難專家團隊，一旦發生災難就有能力做出響應。他還宣稱，儘管削減了開支，「但這並不影響履行這些職責的能力」。且就在本週五國務卿魯比歐才告知剩餘員工，多數人會被解僱，剩下的計畫將全數移交給國務院負責。

但這些說法也引發USAID的前高級官員薩拉‧查爾斯（Sarah Charles）吐槽，因為此前USAID才被大幅削減預算，其中援外計畫有83%遭到取消，如今援外系統正處於一片混亂，薩拉直言目前根本沒有足夠的人力及資源去救助受災的民眾脫困。

薩拉指出，過去遇到天災會與民間團隊共同合作，雖能在最短24小時內迅速派出救難團隊，但如今將搜救隊、搜救犬及重型設備運送到災區所需的特殊運輸合約據信已被削減，裁減人員也讓負責與盟友協調實地救援和響應工作的團隊「嚴重受損」。政府削減的其他對外援助合約，也已經對聯合國和其他組織的災難應變緊急服務造成了影響。

川普上任後不僅裁撤許多重要單位，也大量削減多項預算，本月初更宣布將美國國際開發總署（USAID）83%的對外援助計畫取消，USAID雖負責在世界各地撥發美國政府的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫。但川普及其盟友指稱，美國政府的對外援助是浪費錢，且不符合美國利益。

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