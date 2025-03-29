蜜雪冰城開店數量寫成「8964」 中媒觸犯禁忌後急刪文

《證券時報》的報導在內文中稱，蜜雪冰城去年共開門店10555家，閉店1609家，「新增8946家」，與標題所提的「新開門店8964家」並不相符。（擷取自網路）（記者盧永山攝）

2025/03/29 06:17

〔編譯盧永山／綜合報導〕1989年6月4日在北京發生的「天安門事件」，一直是中共當局的禁忌，甚至設法進行全網封殺，試圖湮滅這一段解放軍血腥鎮壓青年學生爭取民主的歷史。但中國官媒日前在報導茶飲巨擘「蜜雪冰城」去年的業績時，不知何故將其去年新開門市家數寫成「8964」，並引發多家媒體轉載報導，還放在大標題上，在引發網友關注後才急忙刪文或改標題。

由中共黨媒《人民日報》主管，也是中國證監會、銀保監會指定披露訊息的報刊《證券時報》官網，3月26日報導蜜雪冰城去年的業績，標題提及「新開門店8964家！蜜雪冰城去年大賺超44億元」，引發網友關注。

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但該篇報導在內文中稱，蜜雪冰城去年共開門店10555家，閉店1609家，「新增8946家」，與標題所提的「新開門店8964家」並不相符。儘管如此，許多中國媒體不明究理，紛紛轉載《證券時報》的報導，並將「新開門店8964家」放在大標題上。

由於「8964」代表1989年北京發生的六四天安門事件，在中國社群媒體上幾乎被封殺，中國官媒將這個敏感詞放在標題中，引發網友議論。許多中國網友紛紛轉發報導截圖，有人留言說，《證券時報》「未必是故意的，但是冥冥之中自有天意，某種預兆正在醞釀」；還有人調侃「蜜雪冰城辱華」、「為什麼就不能多開一家，或者少開一家，非得開8964家」。

X帳號「李老師不是你老師」發文，3月26日晚間，福建《海峽導報》轉載此報導，再次引發網友注意。網傳截圖顯示，《海峽導報》轉載的報導最初是使用原標題，但幾個小時後，編輯在3月27日凌晨緊急修改，將「新開門店8964家」中的數字改成了「8946」。

對此， X上的網友紛紛留言，「為了避開敏感詞，連夜關了18家門店」、「要是改晚了《海峽導報》就直接消失了」、「再改慢一點要變成覓血兵城了」、「數字戳到了共產黨的痛處」、「超悲哀的，89年的前科一直背在身上跟看到鬼一樣」。

目前，《證券時報》的原始報導和《新浪》、《網易》等部分入口網站的轉載文章已刪除。

《證券時報》日前在報導「蜜雪冰城」的業績時，不知何故將其去年新開門市家數寫成「8964」，並引發多家媒體轉載報導，還放在大標題上，在引發網友關注後才急忙刪文或改標題。（網路截圖）

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