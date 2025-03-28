以色列北部遇襲 以軍轟炸貝魯特報復

以色列空襲黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，可清楚看到濃煙升起。（美聯社）

2025/03/28 22:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列北部地區近期受到來自黎巴嫩的炮火攻擊，作為回應，以色列空軍今（28日）空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區，這是自去年11月以色列與真主黨（Hezbollah）休戰以來，以軍首次攻擊貝魯特。

《路透》報導，安全消息人士指出，以軍在向貝魯特南郊的達希耶社區（Dahiyeh）發動攻擊前曾發布疏散要求，後續以軍用無人機進行了3次警告攻擊，升起的黑煙不僅顯而易見，整個貝魯特也都能聽見爆炸聲。

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以色列軍方稱，這次襲擊成功擊中了真主黨在該區域的無人機儲存設施。

在美國斡旋下，以色列與黎巴嫩去年11月簽訂停火協議，協議中規定，以軍與真主黨部隊皆須退出黎巴嫩南部，讓黎巴嫩軍隊進駐維和。

不過以色列北部地區，近來卻連續遭受來自黎巴嫩南部的火箭彈攻擊，儘管真主黨否認涉入襲擊行動，但也沒有其他團體承認發動攻擊。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）說，黎巴嫩政府需為攻擊事件負起責任，他還警告黎巴嫩，若是加利利（Galilee，以色列北部地區）不平靜，「那貝魯特也不會一片祥和。」

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