美國防部長赫格塞斯視察關島 稱不尋求與中國開戰但要做好準備

赫格塞斯接連視察駐夏威夷及關島美軍，隨後轉往菲律賓、日本等國訪問。（路透）

2025/03/28 20:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯27日訪問海外屬地關島，稱美國不尋求與共產中國開戰，但有責任確保自身做好這層準備，駐關島美軍即是美國在亞太地區軍力投射的「前線部隊」。

《華盛頓時報》指出，赫格塞斯在關島安德森空軍基地外對當地美軍發表談話，指美國國防部的嚇阻理念在印太地區尤其重要，「你們生活在一個危險的地區，你們是美國力量投射的平台」，三軍總司令川普在內的整個美軍指揮系統，都依賴駐紮印太司令部的美軍為任何潛在衝突做好準備，「我們不尋求與共產中國開戰，但我們要確保自己做好準備」。

請繼續往下閱讀...

他也提到，關島附近太平洋島國面臨中國侵犯行為，美國與盟邦將共同抵禦，「任何對這些島國的攻擊就是對美國的攻擊」。

該報同日發自安德森基地的報導進一步指出，有關中國戰爭計畫的情報評估，若台海開戰，關島將在初期階段成為共軍飛彈攻擊的目標，駐有轟炸機、戰機、無人偵察機及軍艦的機場和港口可能遭到摧毀。

據了解，關島目前有美軍大型飛彈及炸彈儲存設施、海軍艦艇及潛艦、空軍輪調部署的轟炸機，以及陸軍飛彈防禦系統。根據五角大廈最新的中國軍力報告，共軍可利用彈道及巡弋飛彈攻擊關島，且航艦在內多個共軍海軍戰鬥群已部署在關島附近。

美國準空軍部長梅因克（Troy Meink）在參院人事聽證會上強調，關島是美軍朝前線投射及維持空中力量的關鍵位置，有必要不斷升級安德森空軍基地機場、增加支援設施，以及擴大燃料和彈藥儲存能力。

分析指出，從美國本土向印太司令部運輸任何物資都會先抵達關島，在台海或南海爆發衝突的情況下，關島是美國採取行動的唯一可靠地點。中國也很清楚關島的重要性，最可能用東風26、東風27等傳統飛彈打擊關島，前者還可搭載核彈頭。

梅因客提到，無人系統在遏阻台海衝突中具有關鍵作用，除了開發先進無人系統外，還必須改善指揮管理體系、強化網路安全和韌性，以及將無人系統與其他作戰能力整合。

他也表示，美國空軍和太空部隊必須擁有「永遠不受質疑的核實力」，可在美國選擇的時間及地點執行所有核心任務，如此才能嚇阻中國不以武力來實現國家安全目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法