緬甸強震泰國大樓夷為平地！女總理發文被灌爆：地震警報呢

緬甸強震造成泰國當地一棟大樓倒塌。（美聯社）

2025/03/28 20:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今（28）日下午的強震，周邊地區泰國曼谷、清邁都感受到劇烈搖晃，災情陸續傳出。泰國總理貝東塔在社群平台發文說，已經緊急召開地震應變會議，卻被民眾湧入質問：「為什麼完全沒有地震警報？」

緬甸強震造成泰國首都曼谷恰圖恰區一處興建中大樓瞬間夷為平地，約50名工人受困瓦礫堆內，目前已知3人死亡；曼谷BTS地鐵也緊急停駛，災情四起。

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對此，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在X發文說，接獲地震消息後，就立即暫停原先的普吉府會議，緊急召開會議處理地震相關應對事宜。

不過，貼文留言處卻被大批民眾湧入罵翻，「簡訊去哪了？」、「為什麼沒有發布簡訊警示民眾？人民的安全又在哪裡？」、「政府應該發布簡訊預警，因為如果老年人或獨居者不使用社群媒體，他們永遠不會知道發生了地震。」。

針對未發布警報簡訊問題，泰國政府尚未做出回應。

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