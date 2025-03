「蓋亞太空望遠鏡」功成身退 天文遺產將影響數代研究

2025/03/28 19:40

〔編譯管淑平/綜合報導〕歐洲太空總署(ESA)的銀河系探測衛星「蓋亞太空望遠鏡(Gaia)」27日關閉電源「退休」,結束超過10年的任務。不過,儘管任務結束,蓋亞10年多來所累積的龐大觀測數據,將在未來數十年持續帶來新的天文發現。

歐洲太空總署表示,蓋亞自2013年12月發射升空以來,在距離地球地表150萬公里的第二拉格朗日點(Lagrange point,L2)的穩定軌道上,致力繪測銀河系將近20億顆恆星和其他天體的位置、運動和特性,建立一幅無與倫比的銀河系詳細地圖。

不過,隨著功能強大的韋伯太空望遠鏡(JWST)和歐幾里得太空望遠鏡(Euclid)的加入,這個區域變得日益擁擠。為避免對這些新成員造成干擾,ESA團隊於27日發出指令,使蓋亞的引擎進行最後一次推進,把它送入遠離L2的另一個距離較遠的「退休」軌道,這個位置將使蓋亞在至少未來100年內,與地球保持1000萬公里的距離。

蓋亞出任務時間已經比原定的5年,超過一倍,在近11年的服役期間,蓋亞揭露龐大星系相互碰撞的證據,辨識出大型星團,也幫忙發現新的系外行星,繪製了被稱為「類星體」的明亮活躍星系核地圖。

去年一項利用蓋亞觀測數據進行的研究發現,在銀河系中心有兩股古老恆星流,推測是在超過120億年前銀河系誕生時所形成。天文學家也利用蓋亞的數據,呈現出銀河系在成長過程中吞併其他矮星系,尤其著名的是大約100億年前吞併「蓋亞—恩克拉多斯(Gaia-Enceladus)」矮星系。目前銀河系仍在緩慢吞噬「人馬座」矮星系。

ESA「歐洲太空運作中心(ESOC)」的任務團隊,將蓋亞送上退休軌道後,逐一切斷衛星上能夠抵禦輻射風暴、或微小隕石撞擊等風險的系統、關閉儀器,並刻意破壞了其機載軟體。在與蓋亞最後道別後,停止蓋亞通訊系統和中央電腦。

儘管退役,但是它的遺產將持續協助未來世代天文學家再有新發現。科學家仍在分析蓋亞傳回的大批數據,預計將在2026年發布第4版恆星目錄。而涵蓋蓋亞這10年多任務期觀測數據的最終版目錄,預定2030年發表。

蓋亞工程師赫南德茲(Jose Hernandez)說,蓋亞建立的恆星目錄,「將是至少30年到40年內,天文學的參考依據」,許多未來將利用蓋亞數據獲得研究突破的天文學家,「現在可能還在念小學」。

歐洲太空總署任務控制中心向蓋亞發出最後一批指令:

The final commands have been sent to Gaia. This is the last time that the spacecraft will ever hear from its team on Earth. The final commands include those to shut down the spacecraft's communication systems and central computer.



[image or embed]