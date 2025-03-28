為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸7.7地震！庇護難民寺廟坍塌 至少5人遭壓死含兒童

    緬甸發生規模7.7強烈地震，中南部為戰亂難民提供庇護的維盧溫寺完全坍塌，造成至少5人死亡。（擷取自X）

    緬甸發生規模7.7強烈地震，中南部為戰亂難民提供庇護的維盧溫寺完全坍塌，造成至少5人死亡。（擷取自X）

    2025/03/28 17:27

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今天下午發生規模7.7強烈地震，緬甸中南部勃固省東光市發生悲慘災難，為戰亂避難民眾提供庇護的維盧溫寺完全坍塌，造成至少5人死亡，其中包括兒童。

    仰光新時代新聞社報導，目擊者指出，地震發生時，寺廟建築瞬間崩解。當地居民痛心地說：「寺廟已經完全坍塌，一些避難的兒童被困在廢墟下。」

    救援人員全力搜救受困人員，死亡人數有可能上升。維盧溫寺原本是戰亂避難所，今天卻成為災難現場。。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播