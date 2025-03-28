緬甸7.7地震！庇護難民寺廟坍塌 至少5人遭壓死含兒童
緬甸發生規模7.7強烈地震，中南部為戰亂難民提供庇護的維盧溫寺完全坍塌，造成至少5人死亡。（擷取自X）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今天下午發生規模7.7強烈地震，緬甸中南部勃固省東光市發生悲慘災難，為戰亂避難民眾提供庇護的維盧溫寺完全坍塌，造成至少5人死亡，其中包括兒童。
據仰光新時代新聞社報導，目擊者指出，地震發生時，寺廟建築瞬間崩解。當地居民痛心地說：「寺廟已經完全坍塌，一些避難的兒童被困在廢墟下。」
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救援人員全力搜救受困人員，死亡人數有可能上升。維盧溫寺原本是戰亂避難所，今天卻成為災難現場。。
ငလျင်ကြောင့် စစ်ရှောင်တွေနေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းပြိုကျလို့ ကိုရင် ၁ ပါးနဲ့ စစ်ရှောင် ၅ ဦးသေဆုံး— Myaelatt Athan （မြေလတ်အသံ） （@Myaelatt_Athan） March 28, 2025
တောင်ငူ၊ မတ် ၂၈၊ ၂၀၂၅။
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