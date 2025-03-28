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    緬甸7.7強震撼動曼谷 泰國總理緊急召開應變會議

    泰國總理貝東塔接獲地震通報後，立即中斷原定會議，緊急召開應變會議。（圖翻攝自X/@ingshin）

    泰國總理貝東塔接獲地震通報後，立即中斷原定會議，緊急召開應變會議。（圖翻攝自X/@ingshin）

    2025/03/28 15:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸實皆省西北部於28日下午發生規模7.7強震，震波波及鄰近地區，泰國首都曼谷亦明顯感受到震動。泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）接獲地震通報後，立即中斷原定會議，緊急召開應變會議。會後，泰國總理貝東塔宣布，曼谷進入緊急狀態，並提醒民眾注意未來2小時內餘震發生的可能性，請民眾多加留意。

    據中媒報導，貝東塔隨後在社群媒體發文表示，她當時正在普吉府進行視察並主持會議，接獲地震消息後，立即暫停既定行程，緊急處理相關應對事宜。地震發生時，有目擊者身處曼谷市中心一處會展中心，目睹會場內吊燈劇烈搖晃，場面驚人。隨後，包括記者在內的眾多民眾緊急疏散至戶外。在曼谷街頭，也可見大批市民從住宅大樓內魚貫撤離，氣氛緊張。

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