「吉卜力風」世界襲來！ChatGPT圖像工具恐侵權 藝術家怒吼：不尊重

OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，其中以模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格最受歡迎，迅速在社群媒體上掀起熱潮。（圖翻攝自X/@PhantomPatriotX）

2025/03/28 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能，掀起全球對人工智慧、藝術版權與創作倫理的熱議。這款工具能將普通照片轉換為各式風格的圖像，其中以模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格最受歡迎，迅速在社群媒體上掀起熱潮。

綜合外媒報導，包括在巴黎奧運期間以「手插口袋」射擊姿勢奪牌的土耳其選手迪凱奇（Yusuf Dikec）、以及知名迷因「災難女孩」等畫面，皆被轉化為吉卜力風格的動畫圖像。許多網友更進一步將歷史事件與各式迷因素材套用此風格，引發廣泛討論。

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然而，這股「致敬」風潮也迅速引爆版權與創作倫理的爭議。美國知名法律事務所Pryor Cashman合夥人威根斯伯格（Josh Weigensberg）質疑OpenAI是否獲得授權，用以訓練模型模仿吉卜力的視覺風格。藝術家奧爾提茲（Karla Ortiz）更批評這是「OpenAI不尊重藝術家生計的又一個明顯例子」。

更具爭議的是，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）一開始似乎對此風潮持支持態度，甚至將自己的個人照片轉換為吉卜力風格。不過，隨著爭議升高，ChatGPT近期已開始拒絕生成此類圖像，而OpenAI對此變化並未提供明確說明。

這起事件格外敏感，因為吉卜力靈魂人物宮崎駿本人長年公開反對人工智慧應用於藝術創作。早在2016年一部紀錄片中，宮崎駿就曾嚴正抨擊AI動畫是「對生命本身的侮辱」，堅決排斥任何以AI取代創作者的作法。

截至目前為止，吉卜力工作室尚未對此事件發表官方聲明，風波仍在延燒中。

Memes and Historical Photos Studio Ghibli Ai Compilation pic.twitter.com/AD1sGWPhh7 — Phantom Patriot ???? （@PhantomPatriotX） March 27, 2025

OpenAI執行長奧特曼似乎對此風潮持支持態度，甚至將自己的個人照片轉換為吉卜力風格。（圖翻攝自X/@sama）

在巴黎奧運期間以「手插口袋」射擊姿勢奪牌的土耳其大叔迪凱奇的照片出現在此次吉卜力動畫風格圖中。（圖翻攝自X/@heyBarsee）

著名的「災難女孩」也出現在此次吉卜力動畫風格圖中。（圖翻攝自X/@heyBarsee）

許多網友更進一步將歷史事件與各式迷因素材套用此風格，引發廣泛討論。（圖翻攝自X/@heyBarsee）

許多網友更進一步將歷史事件與各式迷因素材套用此風格，引發廣泛討論。（圖翻攝自X/@TheDevilOps）

許多網友更進一步將歷史事件與各式迷因素材套用此風格，引發廣泛討論。（圖翻攝自X/@NolanAnalyst）

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