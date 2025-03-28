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    俄羅斯促成立「臨時機構」終結烏俄戰火 普廷怒指澤倫斯基違法續任

    俄羅斯總統普廷近日提出一項和平解決烏克蘭戰爭的構想，建議在烏克蘭成立一個臨時管理機構，以舉行民主選舉並簽署關鍵協議，推動結束戰事。（路透）

    俄羅斯總統普廷近日提出一項和平解決烏克蘭戰爭的構想，建議在烏克蘭成立一個臨時管理機構，以舉行民主選舉並簽署關鍵協議，推動結束戰事。（路透）

    2025/03/28 10:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）近日提出一項和平解決烏克蘭戰爭的構想，建議在烏克蘭成立一個臨時管理機構，以舉行民主選舉並簽署關鍵協議，推動結束戰事。

    根據《路透》報導，普廷質疑現任烏克蘭政府的合法性，指出總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已於2024年5月任期屆滿，卻仍持續執政。他主張應在聯合國、美國、歐洲國家及俄羅斯夥伴的共同架構下，設立臨時管理機構，組成一個能獲得人民信任的政府。

    普廷也提到對美方的期待，他表示相信美國總統川普（Donald Trump）真心想結束這場已持續三年多的衝突。他批評前任總統拜登（Joe Biden）迴避與俄方接觸，反觀川普則展現出願意直接對話的誠意，顯示對和平的渴望。

    普廷強調，俄羅斯支持透過和平手段解決衝突，但前提是不會犧牲自身利益。他聲稱，俄軍在前線掌握戰略主動權，正「穩定且自信地」朝既定目標推進。

    此外，普廷透露俄方正與北韓等國合作，以尋求戰爭解決之道。烏克蘭方面消息指出，已有約1萬1000名北韓士兵被派往俄羅斯西部的庫爾斯克地區，協助強化俄軍實力。

    普廷最後談到俄歐關係，稱俄國仍願與歐洲合作，但批評歐洲國家「言行不一」，指責其「試圖牽著我們的鼻子走」，並表示俄方已對此習以為常。他強調，未來不應因過度信任合作夥伴而再度犯錯。

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