震撼！甘迺迪揮刀砍萬人 衛生部史上最大裁員潮爆發

美國衛生與公眾服務部長甘迺迪週四宣布一項史無前例的機構改組計畫，將裁減近1萬名員工，並關閉多個核心公共衛生機構。（路透）

2025/03/28 10:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生與公眾服務部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）週四宣布一項史無前例的機構改組計畫，將裁減近1萬名員工，並關閉多個核心公共衛生機構，引發政界與公共衛生領域的強烈關注。

綜合外媒報導，根據改組方案，加上近期約1萬人自願離職，衛生部員工總數將從原本的8萬2000人大幅縮減至6萬2000人。此次裁員涵蓋三大關鍵機構：食品藥物管理局（FDA）將裁減3500個職位、疾病管制與預防中心（CDC）裁減2400個職位、國家衛生研究院（NIH）則減少1200個職位。

請繼續往下閱讀...

甘迺迪表示，目前每年高達1.7兆美元的預算並未帶來實質健康改善，因此他擬成立新的「健康美國管理局」（Health America Authority），統整並取代現行多個機構。受影響的單位包括健康資源與服務管理局（HRSA）、藥物濫用和精神健康服務管理局（SAMHSA）等部門，未來將被整併或關閉。

此一重大變革立即引發政界反彈。民主黨籍參議員默里（Patty Murray）批評，此舉將削弱基層醫療服務，增加疾病傳播風險。參議員馬基（Ed Markey）更直言，此改組將成為「美國人健康的災難」。多個公共衛生與消費者權益團體也表達嚴重關切。「Public Citizen」組織警告，若FDA預算遭削減，恐導致不合格藥品與醫療設備加速流入市場。

甘迺迪則為改革計畫辯護，聲稱這將是「納稅人與服務對象的雙贏方案」，能提升政府效率並每年節省高達18億美元。然而，目前尚未公布具體的財務試算與細節評估。

此一改組時機敏感，正值總統川普及其政治盟友推動削減聯邦官僚體系之際，部分觀察人士認為，甘迺迪的舉措可能與減輕富人稅負、削弱聯邦管制的更廣泛政治目標相關聯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法