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    韓國野火增至28死 逾3.8萬公頃林地被毀史上最嚴重

    2025/03/28 03:45

    〔中央社〕韓國東南部慶尚北道發生韓國史上最嚴重野火，消防單位昨天出動直升機，連同軍人努力控制火勢。目前為止火災致死人數已達28人，另有32人受傷。

    韓聯社報導，野火自21日以來持續肆虐該地區，根據政府數據，已有超過3萬8000公頃林地被燒毀，比2000年東海岸森林大火燒毀2萬3794公頃的土地還要多，而那年火災曾是韓國史上最嚴重。

    截至當地時間昨晚7時，共有3萬7829人撤離家園，包括慶尚北道義城及安東地區的近3萬人。

    路透社報導，韓國代理總統韓((直心)洙在政府應變會議上表示：「這場森林火災以前所未見的速度蔓延，造成大量人員傷亡，全國形勢嚴峻。」

    韓國軍方已釋出大量庫存航空燃油，以助消防直升機前往山區滅火。行政安全部表示已部署逾120架直升機在3個地區參與滅火。

    26日有消防直升機飛行員在試圖滅火時墜機殉職。

    部分受災區域昨晚出現短暫降雨。官員表示，僅約1毫米的降雨量不足以澆熄主要火勢，但有助於控制。預計今天部分地區降雨量將與昨晚差不多。

    專家表示，義城郡野火蔓延規模及速度極不尋常，預料氣候變遷將使全球野火更加頻繁且致命。1140328

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