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    阿姆斯特丹市中心驚傳持刀攻擊案 4人重傷1嫌落網

    2025/03/28 02:15

    〔中央社〕荷蘭警方表示，首都阿姆斯特丹市中心今天發生持刀攻擊案，造成4人重傷，一名犯嫌被旁觀者制伏後遭到拘留。警方稍早公布傷者共5人，因犯嫌也在案發過程中受傷。

    法新社報導，目前還沒有犯嫌作案動機可能為何的消息，警方表示正在全力調查。

    警方發言人告訴記者：「今天下午3時50分左右（格林威治標準時間14時50分），聖尼古拉斯街（Saint Nicolaasstraat）發生一起持刀傷人案。有4人受傷，傷勢嚴重。一名嫌疑人被捕，他也受了傷。」

    警方在社群平台X上的聲明中表示，一名旁觀者制伏犯嫌，後者腿部受傷，發言人稱犯嫌「正在接受治療，稍後將接受訊問」。

    事發地點靠近市中心的水壩廣場（Dam Square），警方在案發區域周圍拉起封鎖線。一架救護直升機降落在水壩廣場，將受害者送往醫院。

    趕往現場的法新社記者說，傷者已被送走，但仍有大批警力在場，救護車也在一旁。

    警方發言人無法提供有關傷者狀況的消息。

    警方呼籲持有本案影像的人將影像上傳作為證據，還要民眾避開案發區域，好讓警方進行調查。1140328

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