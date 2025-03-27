紅海潛艇意外！至少6死9傷 埃及熱門景點蒙陰影

埃及紅海度假城市洪加達（Hurghada）外海，一艘觀光潛艇於3月27日在此區域沉沒。（路透）

2025/03/27 21:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕埃及紅海度假勝地洪加達（Hurghada）27日驚傳觀光潛艇沉沒意外。據當地官員與外媒報導，一艘載有45名多國籍遊客、多數為俄羅斯人的「辛巴達號」（SINDBAD）觀光潛艇不幸沉沒，目前已知至少造成6人死亡、9人受傷，另有29人獲救生還。事故原因正由當局調查中。

這起致命事故發生在以珊瑚礁美景聞名的紅海旅遊城市洪加達外海。紅海省政府辦公室向《路透》證實有6名外國遊客罹難，但未立即說明國籍。《美聯社》則引述2名匿名市政官員的說法，確認死亡人數為6人，並有9人受傷。

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失事的是當地知名的「辛巴達號」觀光潛艇，事發時正載著45名遊客於旅遊步道區附近海域航行。俄羅斯駐洪加達領事館表示，船上乘客多數是俄羅斯公民，此外還有船員。領事館最初發布的消息稱有4人死亡（未說明國籍），並提到多數乘客獲救後被送往飯店及醫院，但仍有數人狀況不明。

綜合各方消息，現場緊急救援人員最終從沉沒的潛艇中救出了29名乘客。目前，導致這艘觀光潛艇沉沒的具體原因仍不清楚，相關調查已經展開。

紅海是埃及極為重要的觀光命脈，貢獻可觀經濟收入。然而，水上活動的安全問題近期引發關注。去年11月，埃及官方便曾發布海象不佳警告，但仍有一艘觀光遊艇在紅海翻覆，導致4人溺斃，幸有33人獲救。

《美聯社》也提及，除了潛在的自然風險，周邊地區的衝突情勢也對紅海旅遊造成影響，部分業者已因此停止或縮減了在該區域的營運。此次潛艇沉沒事故，無疑為仰賴觀光的埃及經濟再添一層陰影。

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