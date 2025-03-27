設立數位圍牆！監視美墨邊境 川普動用軍方間諜衛星

部署在美墨邊境的美軍。（路透）

2025/03/27 21:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕《路透》27日獨家報導，美國總統川普已經指示兩大國防情報機構，將間諜衛星監視能力用於監控美墨邊境，加強對非法移民與毒品走私的打擊行動。這兩機構的投入，加上先前已部署軍隊，都顯示美墨邊境愈加軍事化。

根據路透報導，這兩機構為國防部「國家地理空間情報局（NGA）」和「國家偵察局（NRO）」，其原本任務為負責監管間諜衛星，以及為五角大廈和其他情報機構分析監視影像。儘管美國政府已在邊境部署無人機與人工智慧（AI）系統進行監控多年，但是最新這項行動，尋求將通常為海外衝突而建立的軍力，擴大用於美墨邊境打擊非法移民。

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兩名熟悉該計畫的消息人士透露，政府可能利用人工智慧（AI）篩選衛星影像與其他資料，找出可疑目標，就像國防部可在戰場發揮的偵蒐能力。路透無法確認這項行動規模，以及是否會收集美國境內的衛星監測影像。國安與隱私權專家指出，政府需要確保避免對國內進行監視蒐集情報。

NGA被問到在監視邊境上的角色，回應表示已設立任務小組，來協調其「支援美國邊境任務」，NRO則稱正與情報圈和五角大廈合作，「保衛美國邊境安全」；這兩機關都以性質敏感為由，未透露該行動是否包含監視美國領土。

國家情報首長辦公室發言人向路透表示，所有情報行動均「合法且經過授權」，並且「以保護美國人隱私與公民自由的方式進行」。白宮與國防部未回應此事。據悉，中央情報局（CIA）並未參與這項行動。

川普政府將邊境安全重要性，提高為國家情報優先工作，使政府得以直接投入更多資源。消息人士說，多家國防承包商正與數個政府機關洽談，以既有合約為基礎，合作協助邊境安全。

邊境監控措施也包括，可透過軟體將設有感測器的邊境監測站，與呈現風險熱區的衛星、無人機影像連線，然後透過AI技術向主管機關示警，消息人士說，此舉的一個目標，是在實體圍牆之外，打造「數位圍牆」強化邊境安全。

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