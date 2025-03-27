趁美外交轉向 習近平軟硬試探印太盟友 分析憂台灣成籌碼

中國海軍一支3艘軍艦編隊2月間日在澳洲東部塔斯曼海域進行實彈演習，距離海岸約555公里，震驚澳洲當局。（法新社）

2025/03/27 21:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府重塑外交優先順序，引發印太盟友對美國承諾的不安。據《紐約時報》與《彭博》分析，中國國家主席習近平正利用此變局，採取「胡蘿蔔加大棒」的兩手策略：一面展現外交魅力、提供經濟誘因，一面則以更強勢的軍事與準軍事行動，測試美國盟友的底線與華府的反應，試圖擴大北京的區域影響力。

這種軟硬兼施的策略近期表現尤為明顯。中國外長王毅上週末才在東京與日韓外長會晤，引用「遠親不如近鄰」暗喻美國不可靠，大談合作潛力；幾乎同一時間，中國海警船卻侵入中日爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）水域近4天，創下最長紀錄，並追逐日本漁船。

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華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，這正是北京「胡蘿蔔加大棒」策略的體現，旨在「獎勵符合其利益的政策，並警告損害其利益的行為」。《彭博》指出，川普政府疏遠盟友（如加徵關稅、質疑防衛條約公平性）的做法，讓北京看到拉攏這些國家的機會窗口。

但示好之外，北京更利用美國盟友的疑慮時刻，強勢推進自身利益。澳洲剛獲貿易解禁，轉眼卻遭中國艦隊史無前例的環澳實彈演習威懾。據《彭博》報導，其他強硬動作還包括：對台施放灰色氣球、向泰國施壓人權、警告日本勿涉台獨。同時，北京藉由在東京灣軍演及黃海阻撓南韓行動，毫不掩飾其強硬姿態。

《彭博》分析，儘管時機有利，美國關稅壓力仍使習近平的策略顯得微妙。北京因此傾向「有限度的強硬」：對台加強口頭威嚇，卻迴避可能招致美國報復的大規模軍演，以控制風險。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）學者海頓（Bill Hayton）形容此為「推進、試探、遇阻則緩」的模式。新加坡學者莊嘉穎則認為，北京可能也在評估，在缺乏美國有效介入下，其盟友的應對能耐。

面對此局勢，美國防長赫格塞斯本週首訪菲律賓、日本，傳達支持的同時，也可能重申川普要求盟友分攤更多防衛費的主張，這正是川普政府以貿易為核心、迥異於拜登時期國安優先策略的體現。亞洲國家則普遍謹慎因應，澳洲總理艾班尼斯在回應中國軍艦繞行時，選擇強調對華貿易的重要性。

澳洲洛伊國際政策研究所資深研究員馬利德（Richard McGregor）指出，無論美中關係起伏，北京追求區域主導地位的目標不變，並會持續「邊打邊拉」。新加坡前外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，亞洲國家雖不願美國撤離，但也期盼一個政策可預測的夥伴。

日內瓦學者瓦提基奧提斯（Michael Vatikiotis）警告，川普對亞洲安全承諾的模糊態度，以及其重利輕義的風格，可能讓習近平在未來美中貿易談判中，有機可乘要求美方在台灣問題上讓步，而川普「很可能會同意」。

中國海警船3月21日進入沖繩釣魚台附近的日本領海，停留時間打破紀錄，超過之前的80小時又36分鐘。圖為2023年5月12日，日本海上保安廳巡邏艦（下）在釣魚台海域驅趕中國海警船（上）。（路透資料照）

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