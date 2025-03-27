幸運一擊！澳洲網美逃過雷擊死劫 眼睛變棕色桃花運卻上升

澳洲網美卡莉遭雷擊，一度四肢癱瘓、語言障礙，所幸撿回一命。（擷取自IG）

2025/03/27 20:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲30歲網美前年底在暴風雨中遭閃電擊中，一度四肢癱瘓、語言障礙，所幸撿回一命。不過她的眼睛從此由綠色變成深棕色，成為永久性的「雷擊印記」；對此，她笑稱是「幸運一擊」，不但人生變更好，甚至連桃花運都有所提升。

根據《每日郵報》報導，來自昆士蘭（Queensland）的喜劇演員跟IG網美卡莉（Carly Electric）於前年12月，外出錄下暴風雨時遭到雷擊。她回憶，當時全身起雞皮疙瘩、瞳孔異常放大、滿身是汗，接著四肢癱軟，甚至連手指都無法動彈。她驚恐求助室友打電話叫救護車，送醫時四肢發紫，只能勉強轉動頭部與吞氣呼吸。

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醫師診斷卡莉罹患罕見的「雷擊癱瘓症」（keraunoparalysis），是一種短暫神經性癱瘓，讓她左半身癱瘓約9小時。雖然兩週內大致康復，但她發現自己的瞳孔已永久變色，且頭頂被擊中的部位至今仍敏感異常，「摸起來會發燙，梳頭還得繞過那塊」。

她將這段死裡逃生的經歷視為人生轉捩點，「自從那道雷，我人生變更好，甚至成為約會的話題來源」，但坦言每逢雷雨仍會不自覺起雞皮疙瘩。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）統計，每人每年被雷擊的機率低於百萬分之一，雖然倖存率高達九成，但仍可能留下神經性後遺症。像卡莉這樣眼睛變色、人生轉運的案例，極為罕見。

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