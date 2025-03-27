馬克宏劃底線？歐洲部隊駐烏克蘭 遇襲必「回應」

法國總統馬克宏（右）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透）

2025/03/27 18:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏27日在巴黎愛麗舍宮主持歐洲峰會，匯聚約30國領袖商討烏克蘭長期安全策略。核心議題為組建「意願聯盟」（Coalition of the Willing）在烏克蘭部署歐洲部隊，旨在嚇阻俄羅斯。馬克宏強調，這支部隊若遭遇俄方攻擊將有權「回應」，此言論超越傳統維和定義，在美國態度保留下引發高度關注。

馬克宏同日稍早宣布，馬克宏宣布法國將提供價值20億歐元（約新台幣713億元）的新一輪軍援，包括輕型戰車、防空飛彈與反戰車武器，展現歐洲自主決心。

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峰會聚焦於俄烏潛在停火後的持久和平保障。馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）積極主導，試圖協調歐洲一致立場。馬克宏說明其計畫，強調歐洲部隊不會駐守前線或與俄軍正面交鋒，而是進駐「重要城鎮」或戰略據點，作為「持久和平的保障」，以達到威懾效果。

但他隨即明確表示，若部隊駐地遭受俄羅斯「全面侵略」，「我們的士兵若陷入衝突情境，將採取行動回應。」這一說法突破傳統維和框架，暗示部隊的職權或許不只限於威懾或被動防禦。

烏克蘭總統澤倫斯基對此構想表示支持，認為歐洲部隊能協助監控局勢、提供訓練，並遏止俄羅斯再掀戰火，盼峰會作出「強硬決定」。施凱爾則肯定美國主導停火談判，但警告俄總統普廷並非認真談判者，「其承諾空洞無信」。

相較於歐洲的積極籌劃，美國川普政府態度明顯冷淡。其特使魏科夫（Steve Witkoff）批評歐洲派兵構想「過於簡單化」。峰會前夕雖傳出美俄就停火框架初步接觸，但俄方附加解除農業制裁條件，和平前景仍不明。美國務卿魯比歐表示，將審慎評估俄羅斯提出的停火條件，但警告和平之路漫長複雜，最終方案待川普總統定奪。

關於部署細節，法國官員透露，可能選項包含在遠離前線的烏克蘭中部第聶伯河沿岸部署萬人以上規模部隊，或於西部地區設置支援力量。英國估計兵力需求介於1萬至3萬人，這對冷戰後軍力有所縮減的歐洲國家構成挑戰。與此同時，南韓軍方披露，北韓今年再向俄羅斯增派3000名士兵，連同先前派遣的1萬1千人及持續供應的飛彈、火砲，使區域穩定局勢更趨複雜。

澤倫斯基強調，當前不是放鬆對俄壓力之時，「我們需更強硬的聯合行動，確保和平公正且持久」。馬克宏則將歐洲部隊喻為「烏克蘭手中的一張牌」，旨在以實力換取穩定。這場峰會不僅是歐洲團結應對挑戰的試金石，也凸顯其在美國立場相對模糊之下，尋求戰略自主的關鍵抉擇。

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