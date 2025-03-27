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    2.6萬元嬰兒車有借無還 小樽水族館傻眼：考慮取消免費借用

    小樽水族館2台價值共12萬日元的嬰兒車相繼失蹤，疑遭遊客順手牽羊。（本報合成，擷取自小樽水族館/X）

    小樽水族館2台價值共12萬日元的嬰兒車相繼失蹤，疑遭遊客順手牽羊。（本報合成，擷取自小樽水族館/X）

    2025/03/27 19:25

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道小樽水族館（おたる水族館）是當地知名的大型水族館，飼養超過250種、5000隻生物，並擁有全日本最多的海豹。然而，近日館方發現原本提供遊客免費借用的嬰兒車疑似遭竊，總價值達12萬日元（約新台幣2.6萬元）。

    綜合日媒報導，小樽水族館原本擁有9台嬰兒車，供家庭自行取用，無需登記或租金。然而，館方發現其中2台分別於2月4日及3月17日被借走後未歸還，至今下落不明。這兩台嬰兒車價值分別為7萬日元（約新台幣1.5萬元）與5萬日元（約新台幣1.1萬元），上方標明「小樽水族館」及「借用」等字樣。

    目前，小樽水族館不打算報警，但無奈表示，若類似情況持續發生，不排除取消嬰兒車免費借用服務，並呼籲遊客「使用過後請歸還至入口處。」

    此事在網路上掀起熱議，不少日本網友對此感到憤怒，「你不應該把它借給日本人以外的任何人」、「我覺得很奇怪，那些人帶著需要嬰兒車的孩子，卻不帶著自己的嬰兒車出門，也許根本不需要提供嬰兒車租借服務」、「我曾在新宿看到一輛嬰兒車，上面寫著池袋某百貨公司的名字，那時是一對非日本籍的父母和孩子在使用它」。

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