強推宗教「中國化」 大連百年清真寺被拆圓頂改中國風

改建後的大連清真寺。（擷取自網路）

2025/03/27 16:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共近年來大力強行推動宗教全面「中國化」，有上千座伊斯蘭教清真寺被拆去圓頂，改為中國建築風格。中國旅遊自媒體「大連探路」近日發文稱，有百年歷史的遼寧省大連市清真寺已改建完成，改為像中國城樓的風格，原本的綠色大圓頂，頂端有象徵伊斯蘭教的月牙裝飾已被拆除；主體建築則大致保持原樣，但加上具中國特色的窗花，明顯地去阿拉伯化。

《自由亞洲電台》26日報導，「大連探路」的文章指出，「這次改造是在正本溯源，讓清真寺回歸其本源的中國風格」，並提到目前正好是齋戒月，清真寺北側有很多清真食品售賣，「這裡的美食不僅滿足了穆斯林的飲食需求，也吸引了像我這樣的非穆斯林前來品嚐，更好的促進了文化交流」。

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大連清真寺建於1922年，文革之後重修。1989年，大連清真寺的新寺工程動工，1990年落成。根據當時的介紹，清真寺為阿拉伯建築風格，門廳頂部中間是綠色大圓頂，頂上端裝飾有像徵伊斯蘭教的月牙，兩側另有兩個小圓頂陪襯。

但令人質疑的是，文章聲稱要促進文化交流，卻把別人宗教原有的特色去除。事實上，自中國國家主席習近平2012年上任後，就倡導「宗教中國化」及「建築中國化」，對擁有逾2000萬名信徒的伊斯蘭教尤為關注，青海、雲南、甘肅、河南、新疆等多地的清真寺已被「去阿拉伯化」，有些清真寺甚至高掛五星旗。

英國《金融時報》曾發布調查報告，報告顯示中國各全國地共2312間清真寺，但自2018年以來已有1714間被拆毀或進行「中國化」。

《星島日報》報導，與此同時，北京當局也針對伊斯蘭教經典《古蘭經》進行重新釋注，稱此為「伊斯蘭教中國化的重要舉措」。中國版的《古蘭經節選簡注》逾2024年9月出版，中國也開始在寧夏等地區收回舊版《古蘭經》，並發送《古蘭經節選簡注》。

今年3月初中國「兩會」在北京召開，中國伊斯蘭教協會也更換會徽，原本的會徽為綠色，阿拉伯意象鮮明，並附有英文名稱，但更換後的會徽則改為藍色，不僅非常簡化，也取消英文名稱。

2023年5月，在紀念中國伊斯蘭教協會成立70週年座談會上，中共全國政協主席王滬寧強調，「要深入推進我國伊斯蘭教中國化」及「對教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合中華優秀傳統文化的闡釋」。

改建前的大連清真寺。（擷取自網路）

中國伊斯蘭教協會被迫更換會徽。（擷取自網路）

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