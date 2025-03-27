俄朝關係升溫！俄國建新橋通北韓 金正恩籌備訪俄

俄羅斯總統普廷（左）與北韓領導人金正恩2024年6月19日出席在平壤舉行的國宴。（路透檔案照）

2025/03/27 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透報導，據俄羅斯國營通訊社俄新社（RIA）引述俄國駐北韓大使說法，證實兩國即將動工興建圖們江新公路橋梁。與此同時，俄國塔斯社（TASS）也報導，正籌備北韓領導人金正恩今年訪問俄羅斯事宜。這一系列動作凸顯俄朝關係持續升溫，但也加劇了外界對於國際制裁效果恐遭削弱的擔憂。

建橋計畫是俄國總統普廷2024年訪問北韓時敲定的關鍵項目之一，當時兩國簽署了《全面戰略夥伴關係協定》，同意加強雙邊合作。進一步凸顯雙邊關係熱絡的是，塔斯社27日報導指出，北韓領導人金正恩今年訪問俄羅斯的相關準備工作正在進行中。

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新的公路橋梁預計建在現有的「友誼橋」（Friendship Bridge）鐵路橋附近。「友誼橋」是在韓戰結束後的1959年啟用，長期是兩國主要的陸路通道。據俄媒記載，20世紀初曾有古老木橋橫跨圖們江，後已遭毀。

俄羅斯駐平壤大使馬特塞戈拉（Alexander Matsegora）向RIA說明，橋梁建設尚未正式展開，雙方正進行前期準備，包括最終確定設計、組建施工團隊與調度設備。

這座討論多年的公路橋梁規劃長約850公尺，完工後將直接連接俄羅斯公路系統，提供更便捷的陸路運輸。

儘管俄方稱工程未啟動，但南韓衛星影像分析公司「SI Analytics」3月初的報告顯示，橋梁地基與連接道路的建設已有初步跡象。

SI Analytics的報告分析，這座新橋若緊隨現有鐵路快速建成，將大幅增加俄、朝之間的經濟、社會乃至軍事交流。報告警告：「這可能導致國際社會對北韓及俄羅斯的現有制裁效果逐漸被侵蝕、弱化。」

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