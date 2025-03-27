南韓大學考試提早90秒結束 43考生每人最高獲賠6.7萬元

南韓大學修學能力測驗示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/03/27 16:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024年南韓大學修學能力測試（CSAT）於2023年11月16日舉行，這場關乎升學、就業乃至未來人際關係的重要考試，被視為人生關鍵轉折點。然而，首爾京東高中考場內卻發生嚴重失誤，監考老師誤判時間導致第一科考試提早90秒結束，影響至少43名考生。事後，考生向國家提起訴訟，法院今（27）日判決，受影響考生最高可獲得300萬韓元（約新台幣6.7萬元）的賠償。

據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院裁定，國家須賠償其中41名考生各300萬韓元，另2名考生則獲100萬韓元（約新台幣2.2萬元）。對此，學生的委任律師金宇錫（音譯）表示，雖然法院承認教育當局有責任，但他質疑賠償金額過低，恐無法反映學生所受的影響，因此考慮上訴。

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事發當時，京東高中考場仍採用手動鈴聲系統，但監考老師卻誤判時間，提前1分30秒響鈴，讓考生措手不及。雖然監考老師在午休前補給考生相同時間，但考生僅能在試卷空白處作答，不能修改已寫好的答案，導致考試成績可能受影響。

這起事件不僅擾亂考生應試節奏，更對部分考生造成心理打擊，甚至有人中途放棄考試直接返家。爭議持續延燒，引發南韓社會廣泛關注，最終法院認定國家應為此負責，並裁定賠償。

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