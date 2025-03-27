「北冕座T」快爆了！80年一爆最快今發生 亮度超北極星肉眼可見

1顆距離地球約為2600光年的再發新星「北冕座T」，預計將在未來幾個月爆炸，屆時亮度比北極星還亮，肉眼可見。藝術想像圖。（圖擷自NASA）

2025/03/27 15:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一顆距離地球約為2600光年的再發新星「北冕座T」，預估即將爆發，美國變星觀測者協會（AAVSO）業餘天文學家發現「北冕座T」在明顯的提亮中，最快可能在今爆發，若爆發將從原本肉眼無法看見的10等暗星變成大約2等亮星，甚至比北極星還亮。

根據太空新聞網站Space.com報導，對於「北冕座T」一系列新預測表明，這顆恆星可能會在今年3月27日迎來近80年來的大爆發，短暫成為可以從地球上看到的「新星」，預估將持續1週，然後逐漸變暗直到80年後再次爆發。

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「北冕座T」是1個由白矮星和紅巨星組成的雙星系統，2顆星的距離足夠近，當紅巨星因溫度和壓力增加而變得不穩定並開始噴射其外層時，白矮星將這些物質收集到其表面，最終白矮星加熱到足以引起失控的熱核反應，產生大爆發。「北冕座T」平均每80年爆發1次，是1顆再發新星，最早在1866年爆發時發現的，1946年2月再次爆發。

爆發大約會在今年的3月至9月之間發生，若未如預期在3月27日爆發，其他天文學家預估可能會在11月10日或明年的6月25日。

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