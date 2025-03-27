為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「北冕座T」快爆了！80年一爆最快今發生 亮度超北極星肉眼可見

    1顆距離地球約為2600光年的再發新星「北冕座T」，預計將在未來幾個月爆炸，屆時亮度比北極星還亮，肉眼可見。藝術想像圖。（圖擷自NASA）

    1顆距離地球約為2600光年的再發新星「北冕座T」，預計將在未來幾個月爆炸，屆時亮度比北極星還亮，肉眼可見。藝術想像圖。（圖擷自NASA）

    2025/03/27 15:48

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一顆距離地球約為2600光年的再發新星「北冕座T」，預估即將爆發，美國變星觀測者協會（AAVSO）業餘天文學家發現「北冕座T」在明顯的提亮中，最快可能在今爆發，若爆發將從原本肉眼無法看見的10等暗星變成大約2等亮星，甚至比北極星還亮。

    根據太空新聞網站Space.com報導，對於「北冕座T」一系列新預測表明，這顆恆星可能會在今年3月27日迎來近80年來的大爆發，短暫成為可以從地球上看到的「新星」，預估將持續1週，然後逐漸變暗直到80年後再次爆發。

    「北冕座T」是1個由白矮星和紅巨星組成的雙星系統，2顆星的距離足夠近，當紅巨星因溫度和壓力增加而變得不穩定並開始噴射其外層時，白矮星將這些物質收集到其表面，最終白矮星加熱到足以引起失控的熱核反應，產生大爆發。「北冕座T」平均每80年爆發1次，是1顆再發新星，最早在1866年爆發時發現的，1946年2月再次爆發。

    爆發大約會在今年的3月至9月之間發生，若未如預期在3月27日爆發，其他天文學家預估可能會在11月10日或明年的6月25日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播