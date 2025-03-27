東京飯田橋「秋田書店總部」大火！ 2人受傷、消防出動47車救災

日本東京都飯田橋今（27）日下午突然發生火災，地點在一處正在施工的建築工地，現場瀰漫濃烈黑煙與橘紅色大火，有2名工人逃生不及受傷，目前東京消防局已出動47輛消防車前往滅火。（圖擷取自@Gt8VUlzRG7buafO 社群平台「X」）

2025/03/27 15:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都飯田橋今（27）日下午突然發生火災，地點在一處正在施工的建築工地，現場瀰漫濃烈黑煙與橘紅色大火，有2名工人逃生不及受傷，目前東京消防局已出動47輛消防車前往滅火。日媒指出，火災地點是知名出版社「秋田書店」的總部舊址，近來因建築老化，正在進行拆除與重建作業。

綜合日媒報導，日本時間27日下午14點20分（台灣時間下午13點20分）左右，警視廳與東京消防局收到民眾報案，千代田區飯田橋一棟正在施工的建築工地發生火災。由於事發地點位在建築物非常密集的地區，且靠近JR水道橋站約400公尺，因此警消立即出動大批人力前往滅火，同時確認是否有人員受困其中。

請繼續往下閱讀...

另據現場目擊者透露，這場火勢是從施工建築的2樓開始蔓延，並造成現場至少2名工人受傷昏迷，所幸目前2人被消防人員救出，並被送往醫院進行急救；警方則在調查火災發生原因與受災情況。

報導指出，火災地點為出版社秋田書店的總部舊址，近來正在進行拆除與重建作業，由於擔心施工過程給附近居民帶來困擾，因此出版社在工地周圍設立臨時圍欄，上面印有旗下漫畫《刃牙》的知名角色，一面寫上有「由於史上最強父子打架，導致弊社大樓倒塌了」，一面則是角色下跪致歉，畫面曝光後吸引不少粉絲前往朝聖。

根據秋田書店先前透露，東京都飯田橋的總部進行重建前，所有職員已在去年1月遷移至東京都文京區的臨時辦公室，新大樓預計在2027年9月竣工。

火災地點為出版社秋田書店的總部舊址，近來正在進行拆除與重建作業，由於擔心施工過程給附近居民帶來困擾，因此出版社在臨時印有旗下漫畫《刃牙》角色圖案的圍欄。（圖擷取自@akitashoten 社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法