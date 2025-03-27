東京飯田橋「秋田書店總部」大火！ 2人受傷、消防出動47車救災
日本東京都飯田橋今（27）日下午突然發生火災，地點在一處正在施工的建築工地，現場瀰漫濃烈黑煙與橘紅色大火，有2名工人逃生不及受傷，目前東京消防局已出動47輛消防車前往滅火。（圖擷取自@Gt8VUlzRG7buafO 社群平台「X」）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都飯田橋今（27）日下午突然發生火災，地點在一處正在施工的建築工地，現場瀰漫濃烈黑煙與橘紅色大火，有2名工人逃生不及受傷，目前東京消防局已出動47輛消防車前往滅火。日媒指出，火災地點是知名出版社「秋田書店」的總部舊址，近來因建築老化，正在進行拆除與重建作業。
綜合日媒報導，日本時間27日下午14點20分（台灣時間下午13點20分）左右，警視廳與東京消防局收到民眾報案，千代田區飯田橋一棟正在施工的建築工地發生火災。由於事發地點位在建築物非常密集的地區，且靠近JR水道橋站約400公尺，因此警消立即出動大批人力前往滅火，同時確認是否有人員受困其中。
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另據現場目擊者透露，這場火勢是從施工建築的2樓開始蔓延，並造成現場至少2名工人受傷昏迷，所幸目前2人被消防人員救出，並被送往醫院進行急救；警方則在調查火災發生原因與受災情況。
報導指出，火災地點為出版社秋田書店的總部舊址，近來正在進行拆除與重建作業，由於擔心施工過程給附近居民帶來困擾，因此出版社在工地周圍設立臨時圍欄，上面印有旗下漫畫《刃牙》的知名角色，一面寫上有「由於史上最強父子打架，導致弊社大樓倒塌了」，一面則是角色下跪致歉，畫面曝光後吸引不少粉絲前往朝聖。
根據秋田書店先前透露，東京都飯田橋的總部進行重建前，所有職員已在去年1月遷移至東京都文京區的臨時辦公室，新大樓預計在2027年9月竣工。
飯田橋〜九段下のあたりですごい火事 pic.twitter.com/CeKJ3hYJr7— Lsamu GIROSE （@BubbleHeadJP） March 27, 2025
飯田橋の火事やべぇよ。— umibo （@umibouzuu） March 27, 2025
足場崩れそうだから近づいちゃダメだよ。 pic.twitter.com/ykoTP6NmXx
【火事】東京都千代田区飯田橋2丁目（飯田橋駅の南東）付近pic.twitter.com/jpDMMr6pGR pic.twitter.com/R7bTGq759l— UP News （@unavailable_jp） March 27, 2025
【火事情報】東京都千代田区飯田橋２丁目 #中央線 飯田橋駅南東付近 工事中の秋田書店ビルから激しい黒煙あがる火災 周辺道路交通規制3月27日 #千代田区 #飯田橋 #火災 #秋田書店 ニュース速報総合 https://t.co/3Iv9mQpXv2 #交通情報 目白通り通行止め封鎖 爆発火災 pic.twitter.com/XoWIOKpbZZ— 災害火災画像速報ニュース2 （@Gt8VUlzRG7buafO） March 27, 2025
秋田書店ビルで火災— ORICON NEWS【アニメ】 （@oricon_anime_） March 27, 2025
建て替え工事中の旧社屋でhttps://t.co/fBDGgTC0C0
東京・飯田橋の火事現場付近の同ビルは工事中で「"史上最強の親子喧嘩"で倒壊いたしました」という『刃牙』ネタを絡めた仮囲いを設置し話題になったばかり。自力で避難した1人がケガ、現在消防車など39隊出動し消火活動中。 pic.twitter.com/Cm9U1LuAzV
皆様に大事なご報告です。 pic.twitter.com/q1CHPHzCVA— 秋田書店公式 （@akitashoten） March 25, 2025
工事中の秋田書店……、そんな理由ならば仕方ないか……。 pic.twitter.com/tFSGXj7AQb— u_k （@sasa_take） March 24, 2025
火災地點為出版社秋田書店的總部舊址，近來正在進行拆除與重建作業，由於擔心施工過程給附近居民帶來困擾，因此出版社在臨時印有旗下漫畫《刃牙》角色圖案的圍欄。（圖擷取自@akitashoten 社群平台「X」）