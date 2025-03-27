中法高層會談登場！烏俄戰爭與貿易政策爭端成焦點

法國外交部長巴霍（左）於27日上午在北京與中國外交部長王毅（右）會晤，雙方在釣魚台國賓館於國旗下握手合影，隨後展開閉門會談。（路透）

2025/03/27 15:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）本週展開為期兩天的訪中行程，重點關注烏克蘭戰爭與長期貿易摩擦，試圖在兩大敏感議題上與中方展開深入對話。

綜合外媒報導，巴霍於27日上午在北京與中國外交部長王毅會晤，雙方在釣魚台國賓館於國旗下握手合影，隨後展開閉門會談。王毅強調，中法應「選擇多邊主義而非單邊主義，追求互利共贏」，表達對加強雙邊合作的立場。

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此次訪問的政治敏感性集中體現在烏克蘭問題上。法國是歐洲對烏克蘭軍援最積極的國家之一，而中國則被視為俄羅斯的重要經濟與外交夥伴。巴霍此行被視為法國評估中國立場的重要契機，尤其是在巴黎即將主辦關於可能派遣維和部隊的重要會議前夕。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）此前曾表示，歐洲或將考慮派遣武裝部隊進入烏克蘭，以確保和平協議後的穩定，並在必要時對俄羅斯進一步襲擊做出回應。這一立場引發外界關注，而法國此次與中國的對話或將影響歐洲未來的戰略布局。

除了政治議題，貿易問題同樣是巴霍訪中的重要關注點。歐盟長期指責中國採取不公平貿易政策，要求歐洲企業與中國夥伴合作並共享商業機密，導致中國獲得巨額貿易順差。法國希望藉此機會向中方施壓，要求改善歐中貿易環境，確保公平競爭。

巴霍預計將於週五前往上海，與當地官員和企業領袖會面，顯示此次訪問涵蓋政治與經濟雙重層面。國際社會將密切關注此次會談是否能促成中法在烏克蘭問題及貿易領域的進一步共識。

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