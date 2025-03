玻利維亞百年暴雨肆虐！50多死10萬人撤離 全國進入緊急狀態

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態,因連日豪雨引發嚴重洪災,已造成超過50人死亡,並迫使逾10萬人撤離家園。(法新社)

2025/03/27 15:05

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕玻利維亞總統阿爾斯(Luis Arce)週三宣布全國進入緊急狀態,因連日豪雨引發嚴重洪災,已造成超過50人死亡,並迫使逾10萬人撤離家園。

據《路透》報導,玻利維亞全國9個行政區均遭受洪水侵襲,其中一個地區已被列為災區,另有3個地區進入緊急狀態。阿爾斯在記者會上表示:「這場天災迫使我們宣布全國進入緊急狀態。」他進一步指出,截至目前,全國已有超過37萬戶家庭受到洪水影響。

請繼續往下閱讀...

玻利維亞約有1200萬人口,雨季通常從11月持續至3月。然而,該國氣象部門「國家氣象水文局」(Senamhi)專家瓦爾珀(Lucia Walper)表示,今年3月當局仍持續發布多項橙色與紅色警報,警告河流水位暴漲,並已將警報期限延長至4月,顯示此次降雨強度與持續時間異常嚴重。

政府宣布緊急狀態後,將可加速調度救災物資並部署人力支援。目前,數千名士兵已被派往重災區,協助分發物資與安置災民。此外,國會預計批准來自「拉美開發銀行」(CAF Development Bank of Latin America and the Caribbean)的一筆7500萬美元貸款,以應對洪災等自然災害帶來的衝擊。

此次水患對全國基礎設施與民生造成重大破壞,政府與救援單位正加緊行動,力求將損害降至最低,並為受災民眾提供緊急援助。然而,若雨勢持續不斷,災情恐進一步惡化,全國正面臨嚴峻挑戰。

El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró estado de emergencia nacional tras las peores lluvias torrenciales y las graves inundaciones en más de 40 años, que dejaron más de 50 muertos y afectaron a más de 370,000 familias.



Video: Reuters pic.twitter.com/55JAo3X7Am — NMás (@nmas) March 26, 2025

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態,因連日豪雨引發嚴重洪災,已造成超過50人死亡,並迫使逾10萬人撤離家園。(法新社)

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態,因連日豪雨引發嚴重洪災,已造成超過50人死亡,並迫使逾10萬人撤離家園。(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法