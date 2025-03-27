玻利維亞百年暴雨肆虐！50多死10萬人撤離 全國進入緊急狀態

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態，因連日豪雨引發嚴重洪災，已造成超過50人死亡，並迫使逾10萬人撤離家園。（法新社）

2025/03/27 15:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）週三宣布全國進入緊急狀態，因連日豪雨引發嚴重洪災，已造成超過50人死亡，並迫使逾10萬人撤離家園。

據《路透》報導，玻利維亞全國9個行政區均遭受洪水侵襲，其中一個地區已被列為災區，另有3個地區進入緊急狀態。阿爾斯在記者會上表示：「這場天災迫使我們宣布全國進入緊急狀態。」他進一步指出，截至目前，全國已有超過37萬戶家庭受到洪水影響。

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玻利維亞約有1200萬人口，雨季通常從11月持續至3月。然而，該國氣象部門「國家氣象水文局」（Senamhi）專家瓦爾珀（Lucia Walper）表示，今年3月當局仍持續發布多項橙色與紅色警報，警告河流水位暴漲，並已將警報期限延長至4月，顯示此次降雨強度與持續時間異常嚴重。

政府宣布緊急狀態後，將可加速調度救災物資並部署人力支援。目前，數千名士兵已被派往重災區，協助分發物資與安置災民。此外，國會預計批准來自「拉美開發銀行」（CAF Development Bank of Latin America and the Caribbean）的一筆7500萬美元貸款，以應對洪災等自然災害帶來的衝擊。

此次水患對全國基礎設施與民生造成重大破壞，政府與救援單位正加緊行動，力求將損害降至最低，並為受災民眾提供緊急援助。然而，若雨勢持續不斷，災情恐進一步惡化，全國正面臨嚴峻挑戰。

El presidente de Bolivia, Luis Arce, declaró estado de emergencia nacional tras las peores lluvias torrenciales y las graves inundaciones en más de 40 años, que dejaron más de 50 muertos y afectaron a más de 370,000 familias.



Video: Reuters pic.twitter.com/55JAo3X7Am — NMás （@nmas） March 26, 2025

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態，因連日豪雨引發嚴重洪災，已造成超過50人死亡，並迫使逾10萬人撤離家園。（法新社）

玻利維亞總統阿爾斯週三宣布全國進入緊急狀態，因連日豪雨引發嚴重洪災，已造成超過50人死亡，並迫使逾10萬人撤離家園。（法新社）

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