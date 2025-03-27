ChatGPT偷新聞？聯邦法院判決出爐 OpenAI遭《紐時》重擊

這場訴訟的核心在於《紐約時報》指控OpenAI未經授權，利用其大量新聞內容訓練ChatGPT，涉嫌侵害版權。（美聯社）

2025/03/27 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法官斯坦（Sidney Stein）近日裁定，允許《紐約時報》（The New York Times）針對OpenAI和微軟的版權訴訟主要索賠繼續進行，此舉標誌著科技巨頭與新聞媒體在人工智慧內容使用問題上的重大法律對決。

綜合外媒報導，這場訴訟的核心在於《紐約時報》指控OpenAI未經授權，利用其大量新聞內容訓練ChatGPT，涉嫌侵害版權。該報律師團隊指出，OpenAI的行為等同於竊取價值數十億美元的新聞報導，嚴重威脅新聞機構的生存。

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法官駁回了OpenAI要求撤銷訴訟的請求，儘管部分索賠被縮減，但關鍵指控得以繼續審理。代表《紐約時報》的律師李伯曼（Steven Lieberman）對此裁決表示歡迎，強調期待在陪審團面前證明OpenAI如何透過「竊取全國報紙的原創內容」獲取巨額利潤。

OpenAI則辯稱，其行為受「合理使用」（Fair Use）原則保護，強調AI模型是基於公開可獲取的數據進行訓練，並認為這種做法推動技術創新。然而，《紐約時報》堅持認為，OpenAI的內容複製方式並不符合「轉化性使用」（Transformative Use）的法律標準，涉嫌直接侵犯其版權。

目前，大多數AI公司採用類似的數據訓練模式，但相關法律界線仍未明確。法院預計將展開包括高層主管在內的閉門取證程序，並舉行公開的審前聽證會，未來審判結果或將重塑人工智慧技術的發展邊界。

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