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    因應「台灣有事」！日本首度公布沖繩12萬人疏散計畫

    日本陸上自衛隊。（法新社資料照）

    日本陸上自衛隊。（法新社資料照）

    2025/03/27 13:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府為防範「台灣有事」，首度制定並公布針對沖繩等離島居民的初步撤離計畫，預計在6天內疏散12萬人，並安置於九州與山口縣內共32個市鎮。

    據《NHK》報導，一旦「台灣有事」的突發狀況發生，日本將動員自衛隊、海上保安廳船隻及民間渡輪與飛機等，迅速撤離沖繩先島群島（包括宮古群島、八重山群島和釣魚台列嶼）5個市町共12萬的居民及觀光客。預計近日會公布詳細的撤離方案，並在2026年正式展開相關演習。

    此項撤離計畫預計確保每天可運輸2萬人次，並在6天內將所有人疏散至福岡機場與鹿兒島機場，之後再搭乘巴士等交通工具前往指定安置處。疏散人員將被分配至九州7縣和本州最西部山口縣的32個市町，並安排入住飯店或旅館。區內所有人將由同個市町接收，以維持社區完整性。

    例如，鹿兒島縣鹿兒島市預計接收8500人、霧島市接收3100人、指宿市1500人、鹿屋市900人。地方政府將要求住宿設施提供食物、飲用水，同時安排醫療巡診、健康諮詢窗口等支援措施。

    內閣官房長官林芳正今（27）日表示，計畫已涵蓋撤離初期一個月所需物資，並將進一步研究住宿租賃費用及交通安排，加強與地方政府及民營業者合作。他補充，未來將考慮長期避難需求，包括恢復學校教育、就業支援，以及安置特殊需求人士，目標在2026年前完善基本指導方針。

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