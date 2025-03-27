驚！澤倫斯基脫口「普廷快死了」 傳聞再成焦點

2025/03/27 13:24

普廷健康惡化傳聞甚囂塵上。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基26日造訪法國，在巴黎與法國總統馬克宏會晤後接受媒體聯訪時，語出驚人地預言俄羅斯總統普廷「很快就會死」，並指控普廷企圖「從內部瓦解歐盟」。與外傳普廷健康惡化傳聞甚囂塵上不謀而合。澤倫斯基強調，俄羅斯侵略的時代終將落幕，歐洲必須團結反制。

報導指出，72歲普廷長年塑造硬漢形象，但近年健康疑雲不斷，多次公開露面時臉部浮腫、腿部抽搐、雙眼血絲明顯，2022年與時任國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，被拍到癱坐椅中、緊抓桌緣、口齒不清，一度引發關注。此外，他曾被目擊咳嗽不止、手腳不自主抖動，甚至跛行，坊間揣測可能罹患癌症或帕金森氏症。

法宣布7百億軍援 促俄無條件接受停火

澤倫斯基同時點名普廷利用匈牙利等親俄歐盟成員國，從內部削弱歐洲團結。為因應俄烏戰爭，馬克宏與澤倫斯基27日將接待歐洲領袖，商討停火後的安全保障。馬克宏稱當前是「終結俄羅斯侵略的關鍵時刻」，尤其美國川普政府正尋求與莫斯科對話。

法國宣布提供20億歐元（約新台幣713億元）軍援，並加速運交裝備。馬克宏敦促俄羅斯無條件接受烏克蘭提出的30天停火，批評莫斯科「戰意未減」，讚揚基輔「勇於求和」。他強調：「侵略者只有一方，另一方在抵抗。俄羅斯無權干涉我們援烏。」

法國總統馬克宏（左）26日於巴黎會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（法新社）

澤倫斯基期待27日的歐洲會議做出「強硬決定」，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）將與會。他說：「俄羅斯拖延戰爭，我們必須施壓促其結束。」

停火後，歐洲可能派部隊進駐烏克蘭，防俄再犯。澤倫斯基表示，具體角色尚早討論，但強調其重要性在於「監控、訓練、威懾」。馬克宏澄清，這將是「和平力量」，非參戰部隊，可作為「烏克蘭的底牌」，確保俄羅斯不敢妄動，但不會駐守前線。他並稱，解除對俄制裁「言之過早」，須視其是否遵守國際法。

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