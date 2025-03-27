中國神祕「科技」公司徵才 鎖定遭解僱的美國聯邦僱員

美國總統川普和科技富豪馬斯克推動聯邦政府改革，裁撤大量政府機構人員。圖為民眾在國會大廈前揮舞倒置的美國國旗抗議。（法新社）

2025/03/27 13:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）新興威脅資深分析師賴瑟（Max Lesser）揭露，一個由一間行事神祕的中國科技公司經營的企業網路，正在試圖招募近來被大量裁員的美國政府僱員。

《德國之聲》指出，根據《路透》報導和賴瑟的研究，這個企業網路共涉及4家諮詢公司和招募公司，但可疑的是，能公開取得的資訊很少，且這4家公司的網站是重疊的，並託管在同一個伺服器上，或存在其他數位連結。

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賴瑟揭發了這個網路，並與路透分享他的研究。他說，這次行動採用了中國情報機構以前使用的「成熟」技巧。他說：「這一活動之所以意義重大，是因為這個網路鎖定了最近受大規模裁員影響的前聯邦僱員的財務弱點。」

報導提到，路透未能確定這些公司是否與中國政府有關，或有沒有任何美國前聯邦工作人員被招募了。

3名情報分析師向路透表示，這個網路看似是一個典型案例，顯示外國有關實體如何試圖從遭美國總統川普與科技大亨馬斯克（Elon Musk）的政府效率部開除或被迫退休的員工身上蒐集情資。

分析師說，一旦被這個企業網路僱用，美國聯邦僱員之後可能會被要求分享愈來愈敏感的政府資訊，或推薦遭鎖定的其他人，無論他們是自願或不知情地參與。

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